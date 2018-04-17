Мешки для мусора почти на миллион рублей закупят к ЧМ-2018

Поставку мешков для мусора в рамках проведения Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 организует ООО «Группа Компаний Магик». Об этом сообщается на портале госзакупок.

Согласно документам закупки, подрядчик обеспечит поставку 123 тысяч мусорных мешков черного и синего цвета объемом в 120 и 240 литров. Начальная (максимальная) цена контракта составила 915,9 тысяч рублей. Подрядчика выбирали путем электронного аукциона. Победителем торгов стала ООО «Группа Компаний Магик», которая осуществит поставку товара за 595,3 тысяч рублей.

Источник финансирования контракта — средства бюджета города Нижнего Новгорода на 2018 год в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство города Нижнего Новгорода на 2018-2020 годы». Заказчиком выступает департамент экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода.

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