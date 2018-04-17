Жители Кузьминок написали «Тотальный диктант»

В Кузьминках прошла международная образовательная акция «Тотальный диктант», объединившая тысячу городов в 76 странах мира. Цель акции — привлечь внимание людей к вопросам грамотности и развить культуру письма.

Третий год подряд молодежная палата района Кузьминки организует это мероприятие для жителей нашего района. Текст 15-го юбилейного «Тотального диктанта» специально для акции написала известная писательница Гузель Яхина , автор романа «Зулейха открывает глаза», лауреат премий «Большая книга», «Ясная Поляна» и «Книга года

Всего диктант по новой трилогии Яхиной „Учитель словесности“ под названием „Вечер“ написали 22 жителя района Кузьминки. (вт)