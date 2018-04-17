Ещё
Жители Кузьминок написали «Тотальный диктант»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Кузьминок написали «Тотальный диктант» 

Управа района Кузьминки 39 минут назад
Фото: Управа района Кузьминки
В Кузьминках прошла международная образовательная акция «Тотальный диктант», объединившая тысячу городов в 76 странах мира. Цель акции — привлечь внимание людей к вопросам грамотности и развить культуру письма.
Третий год подряд молодежная палата района Кузьминки организует это мероприятие для жителей нашего района. Текст 15-го юбилейного «Тотального диктанта» специально для акции написала известная писательница Гузель Яхина, автор романа «Зулейха открывает глаза», лауреат премий «Большая книга», «Ясная Поляна» и «Книга года
Всего диктант по новой трилогии Яхиной „Учитель словесности“ под названием „Вечер“ написали 22 жителя района Кузьминки. (вт)
Управа района Кузьминки: последние новости
В библиотеке на Федора Полетаева подготовили сувенир для Деда Мороза Собянин дал старт началу эксплуатации вагонов нового поколения «Москва» Работники ЦОМП в Москве сопроводили 152 тыс. человек в поездках на метро
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Коса Тузла стала федеральной собственностью64
США ударят по Китаю145
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе40
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа173
Тест: Вы бы справились с Тотальным диктантом?40
Видео
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
00:47
В МЧС рассказали о новых нарушениях в «Зимней вишне»
Происшествия
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
04:00
В Кремле надеются на возвращение Telegram
Политика
01:12
Лавров осудил удары по Сирии
Политика
05:27
Додон посетит Петербург
Политика
02:35
МЧС назвало причину пожара в «Зимней вишне»
Происшествия
00:54
Путин назвал удар США по Сирии актом агрессии
Политика Украина
06:16
Грушко прокомментировал расследование дела Скрипаля
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение