Santander запускает систему денежных переводов на базе блокчейна Ripple

Investing.com — В условиях неопределенности, вызванной обвалом криптовалют, растет уверенность в потенциале применения технологии блокчейн.

Запуск Banco Santander (MC:SAN) международной платежной системы денежных переводов на базе блокчейна Ripple демонстрирует как коммерческую жизнеспособность, так и преобразующую силу распределенных систем.

Великобритании, Бразилии и Сервис, получивший название Santander One Pay FX, облегчает обмен валюты для розничных клиентов в четырех странах — Испании Польше . Одновременный запуск платформ для нескольких стран является первым в своем роде. В ближайшие месяцы служба будет будет доступна и в других странах.

Приложение, разрабатываемое Ripple и консорциумом японских банков, планируется запустить осенью.

Ripple также сотрудничает с рядом других финансовых компаний, включая American Express (NYSE:AXP) и UBS.