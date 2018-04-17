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Santander запускает систему денежных переводов на базе блокчейна Ripple
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Santander запускает систему денежных переводов на базе блокчейна Ripple 

Investing.com Россия 40 минут назад
Investing.com — В условиях неопределенности, вызванной обвалом криптовалют, растет уверенность в потенциале применения технологии блокчейн.
Запуск Banco Santander (MC:SAN) международной платежной системы денежных переводов на базе блокчейна Ripple демонстрирует как коммерческую жизнеспособность, так и преобразующую силу распределенных систем.
Сервис, получивший название Santander One Pay FX, облегчает обмен валюты для розничных клиентов в четырех странах — Испании, Великобритании, Бразилии и Польше. Одновременный запуск платформ для нескольких стран является первым в своем роде. В ближайшие месяцы служба будет будет доступна и в других странах.
Приложение, разрабатываемое Ripple и консорциумом японских банков, планируется запустить осенью.
Ripple также сотрудничает с рядом других финансовых компаний, включая American Express (NYSE:AXP) и UBS.
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