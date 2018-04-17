В этом году в Казани станет еще больше платных парковок

В этом году в Казани появится 1 800 новых мест на платных муниципальных парковках. Город готов потратить 36 000 000 рублей, сообщили на сессии Казгордумы.

Стоимость парковки в Казани варьируется от 30 до 70 рублей в час, в зависимости от ее популярности. Неоплата парковки наказывается штрафом в 2 500 рублей.

Автомобилисты до сих пор игнорируют казанский паркинг. С начала года городская админкомиссия выписала уже почти 3 500 штрафов на сумму около 8 500 000 рублей.

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