Ещё
В этом году в Казани станет еще больше платных парковок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В этом году в Казани станет еще больше платных парковок 

Казанский Портал 41 минуту назад
В этом году в Казани появится 1 800 новых мест на платных муниципальных парковках. Город готов потратить 36 000 000 рублей, сообщили на сессии Казгордумы.
Стоимость парковки в Казани варьируется от 30 до 70 рублей в час, в зависимости от ее популярности. Неоплата парковки наказывается штрафом в 2 500 рублей.
Автомобилисты до сих пор игнорируют казанский паркинг. С начала года городская админкомиссия выписала уже почти 3 500 штрафов на сумму около 8 500 000 рублей.
Читайте также:
Казанцам обещают транспортный коллапс к 2025 году
Казанский Портал: последние новости
Уроженке Татарстана за наркотики в Таиланде может грозить казнь В Осиново не согласовали митинг против «мусорного» завода Магистральную реконструируют, а на Бондаренко построят дорогу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Коса Тузла стала федеральной собственностью64
США ударят по Китаю145
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе40
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа173
Тест: Вы бы справились с Тотальным диктантом?40
Видео
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
00:47
В МЧС рассказали о новых нарушениях в «Зимней вишне»
Происшествия
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
04:00
В Кремле надеются на возвращение Telegram
Политика
01:12
Лавров осудил удары по Сирии
Политика
05:27
Додон посетит Петербург
Политика
02:35
МЧС назвало причину пожара в «Зимней вишне»
Происшествия
00:54
Путин назвал удар США по Сирии актом агрессии
Политика Украина
06:16
Грушко прокомментировал расследование дела Скрипаля
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение