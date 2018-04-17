На фоне роста курса валют южноуральцы стали активно покупать породистых кошек

Сервис объявлений «Юла» поделился любопытным явлением. На прошлой неделе среди россиян, в том числе и жителей Южного Урала, был зафиксирован резкий рост количества сделок по купле-продаже кошек.

Как сообщают аналитики портала, пик продаж пришёлся на вторник, 10 апреля. Количество сделок выросло в 3,6 раза по сравнению с неделей ранее. В понедельник, 9 апреля, продажи увеличились на 213% (по сравнению с 2 апреля). Суммарно в первые дни прошлой недели (9-10 апреля), когда отмечалось стремительное падение курса рубля по отношению к доллару и евро, продажи кошек выросли практически в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом неделей ранее.

— Подобное явление может быть связано с неосознанной попыткой восстановить утраченное чувство контроля за своей жизнью, — отмечает психолог, консультант проекта «Здоровье Mail.Ru» Марина Гладышева. — Обычный человек не может повлиять на динамику курсов валют, и у него мало рычагов для управления своими сбережениями и инвестициями в шоковой ситуации. Но он может взять на себя заботу о существе, которое от него зависит, и через это почувствовать, что он не беспомощен.

Самой популярной породой кошек стала шотландская порода — более 40% продаж со средней стоимостью в 2 988 рублей. На втором месте — британская порода 26% — 2 884 рублей. На третьем — мейн-кун, за них пользователи сайта объявлений отдавали в среднем 7 431 рубль.

Выросли продажи и дорогих пород кошек. Например, канадский сфинкс подрос в цене на 35%, а количество их продаж увеличилось на 2%. К слову, его цена в среднем составляет 10 121 рубль за одного мурчащего питомца.