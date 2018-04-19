Рынок акций Индонезии закрылся ростом, IDX Composite прибавил 0,57%

Investing.com — Фондовый рынок Индонезии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов промышленности второстепенных отраслей, горнодобывающей промышленности и промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Индонезии IDX Composite поднялся на 0,57%.

В лидерах роста среди компонентов индекса IDX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Bank Ina Perdana Tbk (JK:BINA), которые подорожали на 155,00 п. (25,00%), закрывшись на отметке в 775,00. Котировки Indah Prakasa Sentosa PT Tbk (JK:INPS) не изменились на 0 п. (0,00%), завершив торги на уровне 2.430,000. Бумаги Tifa Finance Tbk (JK:TIFA) выросли в цене на 52,0 п. (24,30%), закрывшись на отметке 266,00.

Лидерами падения стали акции Radana Bhaskara Finance Tbk (JK:HDFA), цена которых упала на 50,00 п. (23,36%), завершив сессию на отметке 164,00. Акции Fks Multi Agro Tbk (JK:FISH) поднялись на 300,000 п. (14,29%), закрывшись на уровне 1.800,000, а Destinasi Tirta Nusantara Tbk (JK:PDES) снизились в цене на 175,000 п. (13,46%) и завершили торги на отметке 1.125,000.

На фондовой бирже Индонезии количество подорожавших бумаг (208) превысило количество закрывшихся в минусе (145), а котировки 130 акций практически не изменились.

Котировки акций Indah Prakasa Sentosa PT Tbk (JK:INPS) до исторического максимума, 0,00%, 0 п., и завершили торги на отметке 2.430,000. Котировки акций Fks Multi Agro Tbk (JK:FISH) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 14,29%, 300,000 п., и завершили торги на отметке 1.800,000. Котировки акций Tifa Finance Tbk (JK:TIFA) выросли до 3-летнего максимума, подорожав на 24,30%, 52,0 п., и завершили торги на отметке 266,00.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,53%, или 0,36, достигнув отметки $68,83 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,63%, или 0,46, до $73,94 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,27%, или 3,70, до отметки $1.349,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/IDR выросла на 0,16% до 13.788,2, а котировки AUD/IDR повысились на 0,04%, достигнув отметки 10.738,00.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,08% до 89,42.