Barclays присматриваются к криптовалютному бизнесу

Barclays узнали у клиентов — хотят ли они инвестировать в рынки цифровых валют. Рассматривают возможность открытия собственной торговой площадки для криптовалют.

Barclays, международный инвестиционный банк, завершил предварительную оценку заинтересованности клиентов в открытии собственной криптовалютной торговой площадки. Об этом рассказывают опрошенные клиенты.

Информация является конфиденциальной, поэтому представители компании говорят, что пока нет никаких конкретных планов в этом направлении, но они следят за развитием событий в криптовалютном пространстве и продолжат общение с клиентами, обсуждая их намерения.

В прошлом году руководители Barclays говорили о своих намерениях по переводу миллиардов долларов из сектора корпоративного кредитования в торговую сферу с более высокими рисками. Волатильный рынок виртуальных валют оптимально отвечает этим условиям. К тому же в последнее время многие хедж-фонды искали банки для обработки транзакций.

Напомним, что эксперты предсказывают рост курса биткойна до $25 000 в 2018 году и до $250 000 к 2022 году.

текст: Илья Маличенко, фото: 123RF