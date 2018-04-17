В Москве более тысячи человек участвовали в акции «Убери за своим питомцем»

МОСКВА , 17 апр — РИА Новости . Более тысячи человек участвовали в акции «Убери за своим питомцем», которая прошла в Москве 14 апреля, сообщила во вторник руководитель молодежного общественного совета при департаменте жилищно-коммунального хозяйства Москвы Инесса Чаплынская.

"Статистика мероприятия показала следующее: к нам присоединилось более 150 активистов, добровольцев, волонтеров, 16 организаций в общей сложности приняли участие, было распространено более 2 тысяч информационных листовок, всего было закуплено 800 диспенсеров, из которых вручено хозяевам собак 763 диспенсера, общий охват аудитории, по нашим подсчетам, составил более тысячи человек", — сказала Чаплынская на заседании комиссии Мосгордумы по экологической политике.

Она отметила, что акция прошла в трёх округах Москвы: Западном, Юго-Западном и Юго-Восточном. «Целью и девизом нашей акции было то, что мы любим животных, любим наш город, и мы за чистые газоны и дворы», — добавила Чаплынская.