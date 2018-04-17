Парки Балашихи станут центральными площадками проведения акции «Лес Победы»

Парк «Пехорка» и Пестовский парк станут центральными площадками проведения областной акции «Лес Победы» в Балашихе . Об этом глава городского округа Сергей Юров сообщил на оперативном совещании в городской администрации.

У нас центральная площадка, как я понял, Кучинское лесничество. Еще две центральные площадки нужно организовать — парк «Пехорка» и Пестовский парк. Это те три территории, куда мы массово пригласим жителей города

— Сергей Юров, глава Балашихи.

Он добавил, что в этот день для жителей Балашихи организуют праздничные мероприятия. Сергей Юров поручил организовать места для высадки деревьев в рамках акции «Лес Победы» на территориях общеобразовательных учреждений и предприятий города.

«Лес Победы» — ежегодная

эколого-патриотическая