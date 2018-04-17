Парки Балашихи станут центральными площадками проведения акции «Лес Победы» 

Парк «Пехорка» и Пестовский парк станут центральными площадками проведения областной акции «Лес Победы» в Балашихе. Об этом глава городского округа Сергей Юров сообщил на оперативном совещании в городской администрации.
У нас центральная площадка, как я понял, Кучинское лесничество. Еще две центральные площадки нужно организовать — парк «Пехорка» и Пестовский парк. Это те три территории, куда мы массово пригласим жителей города
— Сергей Юров, глава Балашихи.
Он добавил, что в этот день для жителей Балашихи организуют праздничные мероприятия. Сергей Юров поручил организовать места для высадки деревьев в рамках акции «Лес Победы» на территориях общеобразовательных учреждений и предприятий города.
«Лес Победы» — ежегодная
эколого-патриотическая
акция, в рамках которой жители Подмосковья высаживают деревья и кустарники. В 2018 году акция пройдет 12 мая. Жители Подмосковья высадят 1,5 миллиона сеянцев на площади более 580 гектаров.