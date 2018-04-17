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Около 25 тысяч деревьев высадят в Балашихе в рамках акции «Лес Победы»
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Около 25 тысяч деревьев высадят в Балашихе в рамках акции «Лес Победы» 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
12 мая в Московской области пройдет ежегодная акция «Лес Победы». В Балашихе центральными площадками проведения акции станут парк «Пехорка» и Пестовский парк, а также Кучинское лесничество. Всего в городе планируем высадить около 25 тысяч деревьев, участников ожидаем более 1,5 тысяч человек
Сергей Юров.
Будут высажены сосны, липы, клена, каштана и дуба, а также кустарников спиреи и пузыреплодника. Акция пройдет на территориях предприятий, общеобразовательных учреждений и во дворах Балашихи. Парк «Пехорка» и Пестовский парк станут центральными площадками проведения областной акции в Балашихе.
Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» в Московской области состоится 12 мая. Жители региона высадят 1,5 миллиона сеянцев на площади более 580 гектаров.
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