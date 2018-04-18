Около 25 тыс. деревьев высадят в рамках акции «Лес Победы» в Балашихе

Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на его главу Сергея Юрова.

«12 мая в Московской области пройдёт ежегодная акция «Лес Победы». В Балашихе центральными площадками проведения акции станут парк «Пехорка» и Пестовский парк, а также Кучинское лесничество. Всего в городе планируем высадить около 25 тыс. деревьев, участников ожидаем более 1,5 тыс. человек», — сказал С. Юров.

Он отметил, что в городе пройдет высадка сосны, липы, клена, каштана и дуба, а также кустарников спиреи и пузыреплодника. Акция пройдет на территориях предприятий, общеобразовательных учреждений и во дворах Балашихи.

Акция «Лес Победы» в Московской области пройдет 12 мая 2018 г. Это российский эколого-патриотический проект по высадке именных деревьев в память о павших во время Второй мировой войны гражданах СССР.