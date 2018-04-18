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Около 25 тыс. деревьев высадят в рамках акции «Лес Победы» в Балашихе
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Около 25 тыс. деревьев высадят в рамках акции «Лес Победы» в Балашихе 

Агентство «Москва» 27 минут назад
Фото: MosDay.ru
Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на его главу Сергея Юрова.
«12 мая в Московской области пройдёт ежегодная акция «Лес Победы». В Балашихе центральными площадками проведения акции станут парк «Пехорка» и Пестовский парк, а также Кучинское лесничество. Всего в городе планируем высадить около 25 тыс. деревьев, участников ожидаем более 1,5 тыс. человек», — сказал С. Юров.
Он отметил, что в городе пройдет высадка сосны, липы, клена, каштана и дуба, а также кустарников спиреи и пузыреплодника. Акция пройдет на территориях предприятий, общеобразовательных учреждений и во дворах Балашихи.
Акция «Лес Победы» в Московской области пройдет 12 мая 2018 г. Это российский эколого-патриотический проект по высадке именных деревьев в память о павших во время Второй мировой войны гражданах СССР.
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