Жасмин и сирень высадят в Котельниках на акции «Лес Победы» 12 мая

Цветущие деревья и кустарники высадят в Котельниках в рамках областной акции «Лес Победы» 12 мая. Об этом сообщила глава Котельников Ирина Польникова.

В этот день мы планируем высадить порядка 500 цветущих деревьев и кустарников, в их числе жасмин и сирень. Деревья приобретаем в специальном питомнике. В акции будут участвовать и управляющие компании. Им поставлена задача также приобрести зеленые насаждения и провести озеленение

На данный момент рассматривается 10 площадок, где запланирована высадка деревьев. Администрация города заключила контракт на приобретение зеленых насаждений и закупила грунт.

Деревья и кустарники будем высаживать у мест воинской славы, во дворах, на территориях городских школ, в общественных местах. В мероприятии примут участии, в том числе ветераны Великой Отечественной войны и юные жители города, добавила Польникова.