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Жасмин и сирень высадят в Котельниках на акции «Лес Победы» 12 мая
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Жасмин и сирень высадят в Котельниках на акции «Лес Победы» 12 мая 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Цветущие деревья и кустарники высадят в Котельниках в рамках областной акции «Лес Победы» 12 мая. Об этом сообщила глава Котельников Ирина Польникова.
В этот день мы планируем высадить порядка 500 цветущих деревьев и кустарников, в их числе жасмин и сирень. Деревья приобретаем в специальном питомнике. В акции будут участвовать и управляющие компании. Им поставлена задача также приобрести зеленые насаждения и провести озеленение
Ирина Польникова.
На данный момент рассматривается 10 площадок, где запланирована высадка деревьев. Администрация города заключила контракт на приобретение зеленых насаждений и закупила грунт.
Деревья и кустарники будем высаживать у мест воинской славы, во дворах, на территориях городских школ, в общественных местах. В мероприятии примут участии, в том числе ветераны Великой Отечественной войны и юные жители города, добавила Польникова.
12 мая во всех муниципальных образования Подмосковья пройдет областная акция «Лес Победы», приуроченная к празднованию 9 мая. В рамках традиционной акции по озеленению состоится фотоконкурс #леспобеды2018.
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