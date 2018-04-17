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В Москве в I квартале зафиксировали рекордный спрос на офисы
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В Москве в I квартале зафиксировали рекордный спрос на офисы 

РИА Недвижимость 46 минут назад
МОСКВА, 17 апр — РИА Недвижимость. В Москве зафиксирован рекордный с 2010 года уровень спроса на офисную недвижимость, говорится в сообщении консалтинговой компании CBRE.
По данным компании, объем новых сделок на офисном рынке российской столицы в первом квартале 2018 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 55% — до 365 тысяч квадратных метров. А чистое поглощение выросло в 9,5 раза — до 264 тысяч квадратных метров.
Востребованными были как небольшие, так и средние, и крупные офисы, активными были как компании с государственным участием, так и частный бизнес, отмечается в сообщении.
При этом в нем отмечается, что снижающаяся доля свободных площадей, которая уже ограничивает выбор подходящего офиса, будет оказывать все более ощутимое влияние на баланс спроса и предложения и на динамику ставок аренды.
"Многие пользователи, особенно крупные компании, уже сейчас не имеют выбора и вынуждены рассматривать аренду или покупку офисов в еще не введенных в эксплуатацию объектах, либо строительство под себя. Дефицит налицо. Данная тенденция будет нарастать и проявляться в характере спроса в 2018 году", — говорится в сообщении.
РИА Недвижимость: последние новости
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