Лучше Netflix может быть только Netflix, — Павел Пахомов, руководитель учебного центра Санкт-Петербургской биржи

Как и ожидалось, вчерашние торги прошли в умеренно позитивном ключе. Сирийская тема отошла на второй план, а свежие и новые животрепещущие темы, которые могли бы взволновать участников рынка, пока не появились. И поэтому все вдруг (вдруг?) вспомнили, что вообще-то фондовый рынок как это ни странно напрямую связан с экономикой. И поэтому главная тема вчерашнего дня — стартовавший в прошедшую пятницу очередной сезон отчетности. И вчера в продолжение пятничной отчетности крупнейших банков появилась отчетность последнего банка из большой четверки — Bank of America (BAC). Как и отчетность его «друзей-конкурентов», отчетность BAC оказалась вполне-вполне позитивной. А поскольку она «легла» в отличие от пятницы на вполне благоприятный общий фон, то акции Bank of America хоть и с трудом, но все же показали небольшой рост. Что ж, теперь можно констатировать — первый блин не вышел комом.

А вообще, лучшими вчера на рынке были акции сферы услуг. Причем поскольку сфера услуг сама по себе очень многогранна, то можно было бы ожидать роста в отдельных ее сегментах. Но рост наблюдался почти повсеместный. Хороши были акции железнодорожных (UNP) и авиаперевозчиков ( DAL ), аптечных сетей (WBA) и даже частично — ритейлеров (COST).

Можно также выделить по итогам вчерашних торгов акции, работающие в сфере медицинского обслуживания по страховым программам и прежде всего акции лидеров этого сегмента — компаний CVS Health Corp. (CVS, +4,21%) и United Health Corp. (UNH, +2,69%).

В итоге на волне умеренного позитива все индексы вполне уверенно выросли чуть ли не на процент и тем самым, по крайней мере на текущий момент, сняли вопрос о возможно назревающей большой коррекции. Скорее наоборот, после очень даже неплохого старта сезона отчетности, многие будут подумывать о продолжении повышательного тренда в самом ближайшем будущем.

Подтверждением этому может служить и вышедшая уже по окончании торгов отчетность от Netflix (NFLX, -1,24%). На прошлой неделе мы наблюдали повышенный спрос на акции этой интереснейшей компании. И главным объяснением этого было ожидание выходящей отчетности. Многие ожидали от компании очень хорошие результаты. Однако вчера вдруг в последний момент настроение участников торгов по поводу акций этой компании вдруг резко изменилось. Начались продажи — пусть осторожные и небольшие, но все же они были, и день акции завершили в красной зоне. Однако вышедшая отчетность «опозорила» всех членов секты имени «Фомы неверующего». Главный показатель деятельности компании — прирост новых подписчиков по прогнозам был и так достаточно велик — плюс более 6,35 млн А по факту все оказалось еще круче — +7,41 новых пользователей. Ну куда уж больше! И, естественно, реакция участников рынка была мгновенной — акции тут же взлетели на пост-маркете более чем на 5%. А с утра рост превысил уже 7%. Так что Netflix в очередной раз доказал, что круче его в сегменте видеостриминга пока и близко никого нет.

Ожидания рынка 17 апреля

Сезон отчетности набирает обороты и вместе с ним набирает обороты и оптимизм, охватывающий все больший круг участников торгов. И в этом плане сегодняшний день будет очень интересный, поскольку многие будут ждать — подтвердятся ли прогнозы, что 1-й квартал 2018 года действительно был очень хорошим для американского бизнеса. Пока по итогам первых отчетностей, появившихся на свет — все свидетельствует именно об этом. И если до сегодняшнего дня основным источником информации были банки и финансовые компании (The Charles Schwab Corp. (CSWH, +4,0%) отчитался вчера просто великолепно!), то сейчас мы увидим целую россыпь отчетностей от компаний, работающих в самых разных отраслях.

Так, еще до начала торгов появится отчетность от грандов медицинского сектора — Johnson & Johnson (JNJ) и United Health (UNH), еще от одного видного представителя банковского сектора — Goldman Sachs (GS), а также от рекламного агентства Omnicom Group (OMC).

А вот уже после торгов на «арену» выйдут настоящие тяжеловесы (правда, и JNJ тоже ведь тяжеловес!) — International Business Machines (IBM) и United Continental (UAL). А если к этому еще и добавить такую интереснейшую компанию — одного из лидеров сегмента полупроводниковой промышленности как Lam Research (LRCX) в сочетании с компанией по производству медицинского оборудования Intuitive Surgical (ISRG), то картина наверное будет насыщена красками до предела. Хотя ожидания по всем этим компаниям у аналитиков разные. От IBM как всегда ничего хорошего не ждут и ожидать от нее какого-нибудь сильного роста точно не стоит.

А вот Lam Research легко может удивить, и от нее многие действительно ждут — позитив-позитив-позитива! Также хорошие результаты должна показать и United Air Lines — все авиаперевозчики чувствуют себя очень даже хорошо. А вот по медицинским компаниям ожидания более умеренные и скорее всего особо сильных движений как одну, так и в другую сторону ожидать не стоит.

На этом фоне рынок сегодня может продолжить свое умеренное восхождение, начатое еще вчера. И также как вчера рост этот может составить порядка 0,5% — 1,0%. На большее пока точно не стоит рассчитывать. Вполне возможно, что после некоторой небольшой 2-х дневной просадки начнется восстановление в акциях крупнейших банков — все особых причин для их падения нет. А вот где действительно можно ожидать фиксации прибыли, так это в акциях сырьевого сектора. И нефть, и золото остановилось в своем росте и поэтому вполне адекватной реакцией на это будет некоторая фиксация прибыли в достаточно сильно выросших за последние 2 недели акциях этого сектора.