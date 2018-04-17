Комитет по ценам и тарифам опубликовал предельную плату за проведение техосмотра в Подмосковье

Комитет по ценам и тарифам Московской области установил предельный размер платы за проведение технического осмотра в зависимости от категории транспорта, сообщили в ведомстве.

Предельный размер платы мототранспортных средств составляет 240 рублей, легковые автомобили — 710 рублей, автобусы 1270 (массой не более 5 тонн, свыше — 1530 рублей), грузовые автомобили — от 770 до 1600 рублей в зависимости от габаритов.

Операторы техосмотра, аккредитованные в установленном порядке Российским союзом автостраховщиков, предоставляют данную услугу на территории Московской области за плату, не превышающую предельного размера

Наталья Ушакова , председатель Комитета по ценам и тарифам Московской области.

Предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортного средства на территории Подмосковья устанавливается в целях защиты прав физических и юридических лиц на получение товаров или услуг по экономически обоснованной цене, рассчитанной в соответствии с нормами и правилами государственного регулирования цен, заключается в сообщении.