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Комитет по ценам и тарифам опубликовал предельную плату за проведение техосмотра в Подмосковье
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Комитет по ценам и тарифам опубликовал предельную плату за проведение техосмотра в Подмосковье 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Комитет по ценам и тарифам Московской области установил предельный размер платы за проведение технического осмотра в зависимости от категории транспорта, сообщили в ведомстве.
Предельный размер платы мототранспортных средств составляет 240 рублей, легковые автомобили — 710 рублей, автобусы 1270 (массой не более 5 тонн, свыше — 1530 рублей), грузовые автомобили — от 770 до 1600 рублей в зависимости от габаритов.
Операторы техосмотра, аккредитованные в установленном порядке Российским союзом автостраховщиков, предоставляют данную услугу на территории Московской области за плату, не превышающую предельного размера
Наталья Ушакова, председатель Комитета по ценам и тарифам Московской области.
Предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортного средства на территории Подмосковья устанавливается в целях защиты прав физических и юридических лиц на получение товаров или услуг по экономически обоснованной цене, рассчитанной в соответствии с нормами и правилами государственного регулирования цен, заключается в сообщении.
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