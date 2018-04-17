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30 тысяч георгиевских ленточек раздадут в Калининградской области
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30 тысяч георгиевских ленточек раздадут в Калининградской области 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
30 тысяч георгиевских ленточек раздадут в Калининграде и городах области перед 9 Мая, сообщает пресс-служба правительства региона.
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартует 24 апреля. В Калининграде в этот день пройдет флешмоб, во время которого молодежь выстроится в слово «Победа». Всех желающих пригласят станцевать вальс.
«Каждый день до 9 мая волонтеры будут раздавать жителям и гостям области ленточки», — сообщили в правительстве.
Напомним, акция «Георгиевская ленточка» была организована в год 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом году акция проводится уже в 13 раз. Её смысл — сохранить в памяти новых поколений, какой ценой нашим дедам и прадедам досталась Великая Победа в 1945 году.
АиФ: последние новости
В Калининграде ищут пропавшего 15-летнего Андрея Воронкова «Всем покинуть здание». Какие нарушения находят в торговых центрах региона? Где в Калининграде и области будут раздавать георгиевские ленточки?
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