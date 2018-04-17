30 тысяч георгиевских ленточек раздадут в Калининградской области

30 тысяч георгиевских ленточек раздадут в Калининграде и городах области перед 9 Мая, сообщает пресс-служба правительства региона.

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартует 24 апреля. В Калининграде в этот день пройдет флешмоб, во время которого молодежь выстроится в слово «Победа». Всех желающих пригласят станцевать вальс.

«Каждый день до 9 мая волонтеры будут раздавать жителям и гостям области ленточки», — сообщили в правительстве.

Напомним, акция «Георгиевская ленточка» была организована в год 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом году акция проводится уже в 13 раз. Её смысл — сохранить в памяти новых поколений, какой ценой нашим дедам и прадедам досталась Великая Победа в 1945 году.