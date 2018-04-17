В Великобритании разработали экономическую модель изменения цен биткоина и эфириума

Два экономиста из Великобритании обосновали теоретически ценообразование биткойна и других децентрализованных цифровых активов. Emiliano Pagnotta и Andrea Buraschi, профессора финансов Imperial College Business School in London, предложили теоретическую модель сетей, работающих с криптовалютами, включая биткойн и эфир. Научная работа исследователей датирована 21 марта 2018 года. Исследование фокусируется на двух главных переменных: количество пользователей, которое выражает спрос на криптовалюту, и объем операций майнинга, который представляет предложение на рынке. Авторы отмечают, что децентрализованные финансовые системы уникальны, поскольку токены одновременно выполняют две функции — работают как активы, которые в свою очередь влияют на активность майнеров. Поэтому связь между потребителями и поставщиками продукта здесь взаимная, что создает определенные проблемы с установлением равновесной цены на рынке. Решить эту проблему можно двумя способами. Один из них — установить равновесную цену на уровне $0. Тогда майнеры не будут поставлять свои ресурсы сети, а потребители не будут извлекать пользы от работы системы и не станут платить цену больше нуля за финансовые активы. Однако модель предполагает также установление равновесной цены на положительном уровне. Тогда этот показатель будут зависеть от размера хэш-ставки и ожидаемого количества будущих пользователей сети.

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