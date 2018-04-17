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Европейские участники решили прикупить биткоин, — Владислав Антонов, аналитик компании «Альпари»
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Европейские участники решили прикупить биткоин, — Владислав Антонов, аналитик компании «Альпари» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
В понедельник, 16 апреля, торги на Bitfinex завершились в минусе на 3,6%. Биткоин быстро подешевел к доллару США в ходе азиатских торгов. Полагаю, что за снижением котировок стояли технические факторы.
Первоначально курс упал до $7999. В европейскую сессию цена снизилась до $7900. В первом и во втором случаях рикошеты происходили после активизации большого количества лимитных ордеров на покупку. Для часовой «свечи» большим совокупным объемом считаю 500 BTC. На уровне $7999 через лимитные ордера было куплено 566 BTC, на $7900 — 467 BTC.
С последнего отскока пара BTC/USD консолидировалась 17 часов. С открытием торгов в Европе цена подскочила с $8020 до $8185 (+2,05%). Караульные проворонили покупателей, потому что ралли было без больших объемов. Продавцы очнулись при срабатывании сигнализации, когда цена достигла зоны $8125-$8150. В этой зоне участники рынка продали 808 BTC, купили 1208 BTC.
Во время путешествия на сервер покупателям встретятся сопротивления, на которых зафиксированы большие объемы: $8150, $8290 и $8335. Если опираться на ценовые модели, то для продолжения восходящего тренда покупателям необходимо пройти уровень $8300. Если цена приблизится к нему к 11:00 UTC, уже будет хорошо. При падении цены ниже $8080 увидим обратный эффект — закрытие длинных позиций.
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Рубль в начале дня продолжил уверенно расти, доллар падал до 60 руб Акции "Русала" в Гонконге ощутимо подорожали после падения на 30% днем ранее Биткоин торгуется на уровне в $8 тыс, аналитики не исключают удорожания
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