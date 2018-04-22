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Названы лучшие лагеря для детей в Нижегородской области
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Названы лучшие лагеря для детей в Нижегородской области 

nn.ru 29 минут назад
Фото: nn.ru
Диплом 1 степени в номинации «Лучшая программа организации отдыха и оздоровления детей, реализованная в условиях санаторно-оздоровительного лагеря в 2017 году» получил детский санаторно-оздоровительный образовательный центр «Лазурный» министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Лагерь открылся в 1995 году на месте пионерского лагеря. В настоящий момент его учредителем является министерство образования Нижегородской области. Детский центр «Лазурный» расположен в 200 км к юго-западу от Нижнего Новгорода в городском округе город Выкса на берегу реки Ока в живописном сосновом бору. Работает круглый год.
Дипломом 2 степени в номинации «Лучшая программа организации отдыха и оздоровления детей, реализованная в условиях загородного детского оздоровительного лагеря в 2017 году» награжден детский оздоровительно-образовательный центр «Волжский берег» администрации Воротынского муниципального района. Лагерь работает с 2010 года. Смены проводятся круглый год.
«Центр детского творчества Автозаводского района» Нижнего Новгорода отмечен дипломом 1 степени в номинации «Лучшая программа организации отдыха и оздоровления детей, реализованная в условиях лагеря дневного пребывания детей в 2017 году». В центре работают секции по разным направлениям: айкидо, картинг, шахматы, пешеходный туризм, изо, театральная студия, хореография, музыка.
Детский образовательно-оздоровительный лагерь им. Н. С. Талалушкина («Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук») — дипломом 3 степени в номинации «Лучшие методические материалы (методические разработки) организации и сопровождения отдыха и оздоровления детей и молодежи 2017 года». Лагерь находится в Зеленом городе. Кроме отдыха дети здесь участвуют в образовательных программах, занимаются научной деятельностью и слушают лекции преподавателей вузов по разным дисциплинам. В числе факультативов: астрономия, физика, химия, биология, психология научного творчества, журналистика, история науки.
Оздоровительно-образовательный центр «Березка» администрации города Сарова получил диплом 3 степени в номинации «Лучшая игровая модель организации отдыха и оздоровления детей, реализованная в 2017 году». В лагере проводят тематические смены во время которых большое внимание уделяют организации игр для детей, чтобы они полноценно отдохнули после учебного года.
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