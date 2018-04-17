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2 тысячи нижегородских школьников примут участие в социальной акции «Здоровым быть легко!»
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2 тысячи нижегородских школьников примут участие в социальной акции «Здоровым быть легко!» 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Показательные выступления спортивных и танцевальных школ Нижнего Новгорода для учеников начальных классов состоятся в рамках социальной акции «Здоровым быть легко!» в ДК «ГАЗ» 19 апреля с 10:00 до 14:00. Об этом сообщают организаторы.
Акция проводится в рамках проекта «Первая Народная Медицинская Премия» и проходит под эгидой министерства здравоохранения Нижегородской области и Департамента образования г. Нижнего Новгорода. Старт акции даст 7-кратный чемпион мира по самбо, 3-кратный чемпион Европы, 5-кратный обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта России по самбо, мастер спорта России по дзюдо Раис Халитович Рахматуллин.
Цель акции — формирование престижного имиджа здорового образа жизни среди детей младших классов, отвлечение от таких негативных явлений, таких как курение, употребление алкоголя и наркотиков, популяризация занятий спортом и творчеством.
Демонстрация возможных вариантов и реальных достижений способствует мотивации детей. Концерт будет состоять из нескольких блоков по разным спортивным и танцевальным направлениям, каждый ребёнок может выбрать только тот блок, который интересен, предполагается смена зрителей на каждом блоке. Вместимость зала — до 1000 человек единовременно.
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