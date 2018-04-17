Измайловцы могут бесплатно распечатать фотографии для акции «Бессмертный полк»

Во всех центрах госуслуг «Мои документы», в том числе и в районе Измайлово, реализуется проект «Бессмертный полк».

Многофункциональный центр «Мои документы», расположенный на 10-й Парковой ул., д. 20, начал бесплатно распечатывать фотографии для москвичей, которые планируют принять участие в памятных акциях «Бессмертный полк». Напомним, что эта акция уже не первый год проходит 9 Мая не только в центре Москвы , но и организуется в культурных и образовательных учреждениях района Измайлово.

Для того чтобы воспользоваться этой услугой, надо прийти в центр «Мои документы» со своим снимком и оставить заявку на его распечатку. Сотрудники центра отсканируют фото и тут же его вернут владельцу. А через несколько дней фотография будет распечатана в формате А4. Сотрудники центра позвонят заказчику и сообщат, когда можно будет забрать портрет.