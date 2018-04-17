Ещё
Измайловцы могут бесплатно распечатать фотографии для акции «Бессмертный полк»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Измайловцы могут бесплатно распечатать фотографии для акции «Бессмертный полк» 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Во всех центрах госуслуг «Мои документы», в том числе и в районе Измайлово, реализуется проект «Бессмертный полк».
Многофункциональный центр «Мои документы», расположенный на 10-й Парковой ул., д. 20, начал бесплатно распечатывать фотографии для москвичей, которые планируют принять участие в памятных акциях «Бессмертный полк». Напомним, что эта акция уже не первый год проходит 9 Мая не только в центре Москвы, но и организуется в культурных и образовательных учреждениях района Измайлово.
Для того чтобы воспользоваться этой услугой, надо прийти в центр «Мои документы» со своим снимком и оставить заявку на его распечатку. Сотрудники центра отсканируют фото и тут же его вернут владельцу. А через несколько дней фотография будет распечатана в формате А4. Сотрудники центра позвонят заказчику и сообщат, когда можно будет забрать портрет.
Управа района Измайлово города Москвы: последние новости
Свои любимые книги измайловцы прочитают вслух Собянин: Новые метропоезда "Москва" – лучшие в мире На военных сборах побывали измайловские школьники
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Коса Тузла стала федеральной собственностью67
США ударят по Китаю146
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе42
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа171
Тест: Вы бы справились с Тотальным диктантом?42
Видео
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
00:47
В МЧС рассказали о новых нарушениях в «Зимней вишне»
Происшествия
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
04:00
В Кремле надеются на возвращение Telegram
Политика
01:12
Лавров осудил удары по Сирии
Политика
05:27
Додон посетит Петербург
Политика
02:35
МЧС назвало причину пожара в «Зимней вишне»
Происшествия
00:54
Путин назвал удар США по Сирии актом агрессии
Политика Украина
06:16
Грушко прокомментировал расследование дела Скрипаля
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение