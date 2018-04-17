Ввоз незадекларированной валюты почти на 57 тыс. евро пресекли на таможне в Шереметьево

Пассажир из Таллина пытался незаконно ввезти в Россию более 56,8 тыс. евро, сообщили в пресс-службе Шереметьевской таможни. «Сотрудники Шереметьевской таможни на «зеленом коридоре» остановили 31-летнего гражданина Эстонской Республики , прилетевшего из Таллина, который пытался незаконно переместить через таможенную границу наличные денежные средства в размере 56 тыс. 855 евро. В ходе проведения таможенного контроля в форме устного опроса, пассажир заявил о наличии при себе 10 тыс. евро, а к таможенному осмотру предъявил 6 тыс. 855 евро и 1 тыс. 450 руб. Далее, в ходе таможенного досмотра багажа, принадлежащего мужчине, в чемодане были обнаружены еще 50 тыс. евро», — говорится в сообщении. Таким образом, как пояснили в пресс-службе таможни, общая сумма наличных денежных средств, перемещенных пассажиром, в долларовом эквиваленте составила 69 тыс. 537 долл., из них незаконно перемещенных 59 тыс. 537 долл., что превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Евразийского экономического союза к перемещению без обязательного письменного декларирования. «В действиях гражданина Эстонской Республики усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена пунктом «а» ч. 2 ст. 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в особо крупном размере», — заключили в Шереметьевской таможне.