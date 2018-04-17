Школьники приняли участие в памятной акции в Войковском

Учащиеся школы №717 Войковского района на прошедшей неделе возложили цветы к памятнику космонавту Волкову . К акции присоединились ребята из пятых классов.

— Памятник-бюст летчику-космонавту СССР Владиславу Николаевичу Волкову, дважды Герою Советского Союза, был открыт в 1975 году. Такое уважение к памяти советских героев воспитывает в юных жителях района чувство ответственности и гордости за героическое прошлое Родины, — поделились в администрации школы.

Акция проходила в четверг, 12 апреля. (ео)