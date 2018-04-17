Индекс экономических настроений ZEW в Германии снизился в апреле

Investing.com — Согласно данным опубликованного во вторник отчета настроения германских инвесторов ухудшились в апреле.

В ежемесячном отчете Центра европейских экономических исследований (ZEW) сказано, что индекс экономических настроений ZEW в Германии снизился до –8,2 в этом месяце по сравнению со значением марта 5,1. Аналитики прогнозировали снижение этого индекса до –0,8.