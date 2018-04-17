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Индекс экономических настроений ZEW в Германии снизился в апреле
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Индекс экономических настроений ZEW в Германии снизился в апреле 

Investing.com Россия 2 часа назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Согласно данным опубликованного во вторник отчета настроения германских инвесторов ухудшились в апреле.
В ежемесячном отчете Центра европейских экономических исследований (ZEW) сказано, что индекс экономических настроений ZEW в Германии снизился до –8,2 в этом месяце по сравнению со значением марта 5,1. Аналитики прогнозировали снижение этого индекса до –0,8.
Индекс текущих экономических условий ZEW в Германии снизился до 87,9 в апреле против значения 90,7 в марте. Согласно консенсус-прогнозу, это индекс должен был опуститься до 88,0.
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