Почему в Крыму не строят элитное жилье 

«Бэу»-метрыПосле воссоединения Крыма с Россией рынок жилой недвижимости полуострова пережил стремительный взлет цен на 120 — 130 процентов. В 2014 году в Севастополе стоимость квартир была более 90 тысяч рублей за квадратный метр, это соизмеримо со стоимостью недвижимости в отдаленных микрорайонах Москвы. После этого наступило охлаждение рынка. — В конце 2017-го — начале 2018 года квадратный метр на первичном рынке жилья Севастополя стоил около 63 тысяч рублей, примерно столько же в Симферополе, — говорит управляющий партнер Аналитической корпоративной группы (АКГ) Илья Пичуев. — Самым дорогим городом остается Ялта, где средняя цена на первичном рынке достигает 88 тысяч рублей за квадратный метр, а на вторичном — около 100 тысяч рублей. В отличие от Симферополя и Севастополя у Ялты своя специфика: цены здесь резко меняются в зависимости от расстояния до моря, только в этом городе есть недвижимость премиум-класса, квадратный метр в которой может стоить 300 — 500 тысяч рублей. Ни в Симферополе, ни в Севастополе таких квартир нет. Цены на вторичном рынке во всех городах примерно на 10 — 12 процентов выше, чем на первичном. Например, в Симферополе это около 68,2 тысячи рублей за квадратный метр. Самый большой дефицит — земельные участки. В украинский период большая часть земли на полуострове была приватизирована, поэтому сейчас, например, в Севастополе власти столкнулись с полным отсутствием вакантных участков для строительства в привлекательных районах. — Эта главная проблема, которая давит на спрос и стимулирует рост цены. Сегодня за сотку просят 350 — 400 тысяч рублей. А в центре города стоимость участков под коммерческую недвижимость достигает 1 — 1,5 миллиона рублей за сотку, — продолжает эксперт. — В Симферополе ситуация более благоприятная и цена ниже, в среднем 323 тысячи рублей, в Ялте — от 800 до 900 тысяч рублей. Добавили «однушек»Перспективы снижения цен на недвижимость в Крыму и Севастополе власти связывают с ростом предложения в новостройках. Например, в Симферополе уже строят несколько жилых микрорайонов и несколько проектируют. — Строящиеся жилые комплексы довольно трудно отнести к определенному классу, — говорит Илья Пичуев. — В структуре новостроек города преобладают объекты класса «комфорт», на их долю приходится более 85 процентов предложения. В сегменте «бизнес» позиционируются всего несколько комплексов. Дома класса «элит» на территории города вообще отсутствуют. Не может не радовать, что застройщики наконец оценили спрос и увеличили долю однокомнатных квартир, которые всегда были самыми востребованными. Сейчас на первичном рынке «однушки» занимают около 42 процентов общего объема предложения, «двушки» — 33 процента, «трешки» — менее 25 процентов, четыре комнаты и более — один процент. — Преобладание 1-комнатных и 2-комнатных квартир обусловлено, прежде всего, их низкой ценой и слабой платежеспособностью местных жителей, — продолжает эксперт. — Также популярность маленьких квартир связана с тем, что их чаще всего покупают для сдачи в аренду. Аналогичная ситуация в Севастополе, где в структуре новостроек преобладают объекты «комфорт», на их долю приходится более 80 процентов общего объема предложения. Несколько проектов относятся к классу «бизнес», а объекты экономкласса, так называемые панельки, на рынке представлены в единственном жилом комплексе. Дома «элит» на территории города отсутствуют. Найти элитную недвижимость можно только в Ялте, хотя, как и в двух других городах, в структуре новостроек города преобладают объекты «комфорт» и «бизнес». — В отличие от других городов Крыма первичный рынок Ялты условно делится на внутренний — городской, предназначенный для круглогодичного проживания жителей региона, и внешний — курортный, рассчитанный на покупателей из других регионов, — рассказывает Илья Пичуев. — Ялта в совокупности с южным берегом — единственное место в Крыму, где присутствует элитное жилье, которое востребовано у обеспеченных покупателей с материка в основном для отдыха в летний период. В ожидании покупателейИменно на покупателей с материка делают ставки крымские девелоперы. — После открытия моста цены на недвижимость в Крыму резко пойдут вверх, — считает консультант по недвижимости одной из местных компаний Денис Зыков. — Будет эйфория на рынке предложения, и спрос тоже немного увеличится. Вначале произойдет резкий всплеск, но спустя примерно полгода возможно снижение примерно на 12 процентов, то есть реальный рост составит около трех процентов. Впрочем, не только с логистикой эксперты связывают рост цен на квадратные метры. — Существенное влияние на цену квадратного метра в 2018 году окажут изменения в ФЗ N 214, которые должны урегулировать отношения застройщика с дольщиками и избавить рынок от объектов незавершенного строительства, — считает эксперт рынка Дмитрий Гонтарь. — Они приведут к изменению ценообразования в целом на жилье, потому что нужно будет находить ресурсы на строительство.Руководитель отдела коммерческой недвижимости консалтинговой компании Юрий Никоненко уверен, что увеличение цен на жилье в Крыму составит минимум 10 — 15 процентов. — Цена на недвижимость в Крыму будет расти, потому что полуостров привлекает и простых россиян, которые переезжают сюда жить, и бизнес — своим потенциалом. КомментарийСергей Аксенов, глава РК:— В Крыму реализуют новый проект строительства жилья экономкласса. Право на его приобретение имеют 20 категорий граждан, в список участников программы включено более 400 семей. Стоимость одного квадратного метра не будет превышать 80 процентов рыночной цены. По программе строится два 108-квартирных жилых дома, на сегодняшний день реализовано 157 квартир. Крымский республиканский фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования за три года предоставил более 300 ипотечных займов на сумму более 30 миллионов рублей. В 2018 году на стимулирование жилищного строительства, субсидирование ипотеки и социальную поддержку льготных категорий граждан запланировано более 240 миллионов рублей.