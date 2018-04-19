США объявят о смягчении правил экспорта вооружений 

Инициатива, которая будет официально объявлена до конца текущей недели, подготовлена Белым домом под одним из предвыборных лозунгов президента Дональда Трампа: «Покупай американское». Ее цель — увеличить долю США на мировом рынке вооружений, где они и так занимают первое место (на второй строчке находится Россия — прим. «РГ»).
По данным агентства Reuters, меморандум за подписью главы государства устанавливает новые правила, которые позволят большему числу стран получить доступ к ускоренной процедуре заключения и одобрения сделок по покупке оружия у США. В первую очередь, это касается союзников по НАТО, Саудовской Аравии и других монархий Персидского залива, Южной Кореи и Японии. Стратегия предписывает всей правительственной машине США — от членов кабинета до военных атташе за рубежом — всячески способствовать заключению крупных оружейных сделок. Кроме того, будут повышены ранг и количество чиновников, рекламирующих американскую технику на международных выставках и шоу.
Как отмечает агентство, Трамп активнее, чем любой из его предшественников в Белом доме, выступает в качестве менеджера по продажам военной техники США. Например, недавно он лично позвонил эмиру Кувейта и призвал того ускорить зависший контракт по закупке у американской компании Boeing Co истребителей на сумму в 10 миллиардов долларов. Хозяин Белого дома регулярно говорит на эти темы с зарубежными лидерами, призывая их покупать вооружения США. Выступая на совместной конференции с японским премьером Синдзо Абе, Трамп раскритиковал «бюрократию в госдепартаменте и министерстве обороны» за затягивание сделок, на оформление которых иногда уходят годы. Он пообещал, что теперь эти процедуры сократят «до нескольких месяцев и даже дней».
Трамп твердо нацелен увеличить долю Соединенных Штатов на рынке вооружений, где они конкурируют с Россией и агрессивно наращивающим экспорт Китаем. Главной целью инициативы в Белом доме называют создание новых рабочих мест и повышение конкурентоспособности производителей из США, чьи акции в преддверии обнародования меморандума выросли на 10 процентов и более. Еще одна декларируемая цель — укрепление обороноспособности стран-союзниц.
Противниками либерализации военного экспорта традиционно выступают демократическая оппозиция в конгрессе США и антивоенные группы. Они предупреждают, что расширение круга зарубежных правительств, которые смогут покупать продвинутые вооружения, затруднит контроль над нераспространением и повышает риск попадания этой техники в руки преступников или незаконных вооруженных формирований. Это, в свою очередь, может привести к эскалации насилия в таких регионах, как Ближний Восток и Южная Азия. В частности, они указывают на то, что Белый дом собирается смягчить свой подход к оценке прав человека при военных сделках, что при Бараке Обаме нередко становилось препятствием для их заключения. Например, администрация Трампа одобрила контракт на продажу Саудовской Аравии боеприпасов высокой точности на сумму в 7 миллиардов долларов, который команда Барака Обамы заблокировала из-за опасений их применения Эр-Риядом против гражданского населения в Йемене.