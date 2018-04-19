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Цифровое золото (BTG) будет котироваться на бирже EXMO
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Цифровое золото (BTG) будет котироваться на бирже EXMO 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
17 апреля 2018 года на официальном сайте криптовалютной биржи ЕХМО в разделе новостей опубликована статья о сравнении биткоина с Bitcoin Gold, в которой был анонсирован листинг этой валюты.
Сейчас, помимо цифрового золота, для торговли доступны 12 известных альткоинов (Litecoin, Dogecoin, Dash, Ethereum, Waves, Zcash, Tether, Monero, Ripple, KickCoin, Ethereum Classic, Bitcoin Cash) и 46 валютных пар. Появление нового популярного инструмента привлечет на платформу его сторонников, а зарегистрированные трейдеры получат новое пространство для «маневров».
Биржа ЕХМО основана в 2013 году и за это время привлекла 1,4 млн пользователей, а суточный объем торгов достигает $150 млн Площадка предлагает качественную русскоязычную поддержку и низкую комиссию на все криптовалютные торговые операции, в размере 0,2%.
Ранее мы писали о том, что в Киеве был похищен директор биржи Exmo.
текст: Иван Маличенко, фото: Shutterstock
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