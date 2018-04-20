Стратегии инвестирования в крипту: какую выбрать, чтобы заработать как можно больше

Что происходит на рынке криптовалют

Зима 2017–2018 годов стала периодом потрясений для крипторынка. Начавшийся еще осенью рост курса биткоина сменился резким снижением — с $20 тысяч долларов за монету до $8 тысяч, а то и меньше. Явление, которое поначалу называли кратковременной коррекцией курса, затянулось на два месяца. Инвесторы, которые уже было приценивались к элитной недвижимости, впали в депрессию. Их мрачные настроения только усилились после того, как Google , а за ним другие поисковики, Facebook и Twitter, объявили о планах запрета рекламы криптовалютных сервисов. Новости из Китая , где вмешательство властей в работу крипторынка дошло до бана учетных записей в мессенджерах, тоже не радовали.

Но прошедший саммит G20 вдохнул в рынок новую надежду. Консервативный глава Банка Англии Марк Керни, который также входит в Совет по финансовой стабильности G20, признал, что криптовалюты не представляют угрозы для глобальной финансовой системы. Следовательно, ни прямого запрета криптовалют, ни стремительного ужесточения регуляции крипторынка можно не опасаться.

Участники рынка приготовились к новому ралли и придирчиво исследуют основные криптовалюты, чтобы понять, которая из них принесет максимум прибыли.

Пять лидеров крипторынка

Фаворитами криптоинвесторов традиционно считаются валюты с высокой капитализацией и ликвидностью, не первый год существующие на рынке. Какие из них вызывают интерес инвесторов в 2018 году?

1. Биткоин Криптовалюта номер один. Король. Фундамент и локомотив криптоэкономики. Да, у него масса недостатков, в том числе медленные транзакции и высокие комиссионные при обмене. Да, он рухнул с двадцати тысяч долларов до восьми тысяч за одну монету. Да, часть именитых аналитиков называет его пузырем и предрекает ему скорый крах. Несмотря на все это даже сейчас, в период спада, агрегатор Coinmarketcap сообщает, что каждая третья сделка на крипторынке — это сделка с биткоинами. Его рыночная капитализация сейчас, весной 2018 года, составляет порядка 139 миллиардов долларов. Для короля криптовалют маловато, конечно, но рынок ждет роста. Поэтому в биткоин инвестируют и будут инвестировать.

2. Лайткоин Еще один старейшина рынка криптовалют. В 2011 году Чарли Ли , создатель лайткоина, представил его как облегченную версию биткоина. Отсюда и название.

Хотя лайткоин все это время пользуется немалым спросом, и в апреле 2018 он занимает пятое место в списке криптовалют с капитализацией 7,9 миллиарда долларов, текущая ситуация для него не очень благоприятна.

Кроме общего спада на рынке, есть и индивидуальные причины. Чарли Ли в декабре 2017 продал все свои монеты, вызвав временное падение курса. Часть инвесторов осталась верна лайткоину, в основном, благодаря тому, что на февраль 2018 года был анонсирован запуск платежной системы Litepay на той же платформе. Однако запуск откладывается на неопределенный срок, так что повод для роста курса так и не появился.

3. Ethereum А вот Ethereum так легко не пошатнуть. За этой валютой стоит не только идея, но и услуга, востребованность которой все растет. Ethereum — это популярная платформа для децентрализованных систем и смарт-контрактов. Грубо говоря, выпустить свои токены может каждый, но для этого понадобится платформа, как компьютерной программе нужна операционная система. И Ethereum — как раз такой случай. Поэтому ее называют криптовалютой №2, а капитализация Ethereum в начале 2018 года достигла 88 миллиардов долларов (в апреле — 53 миллиарда). В 2018 году Эфиру прочат рост, но сейчас его курс пытается выйти на коррекцию вместе со всем рынком.

4. NEO Лайткоин был призван стать альтернативой биткоину, ну а NEO — это своего рода двойник Ethereum. Это платформа для смарт-контрактов, разработанная в Китае. На рынке криптовалют Поднебесная — игрок очень серьезный, не в последнюю очередь за счет массовости. Еще до начала правительственных запретов NEO успела заключить контракт о партнерстве с крупнейшей платформой для оптовой торговли Alibaba . Если поставки товаров из Китая будут осуществляться с помощью смарт-контрактов, этому тандему будет сложно составить конкуренцию.

Сейчас перспективы валюты NEO зависят от действий китайских властей: те серьезно взялись за крипторынок и запрещают все, что не могут национализировать.

Если подтвердятся слухи, что у владельцев NEO есть связи в правительстве, они смогут «пробежать между каплями» и не попасть под репрессии. Тогда перспективы у этой валюты самые радужные — особенно если учесть, что по функционалу платформа NEO, на мой взгляд, совершенней и доступней Ethereum.

5. Альткоины Вообще-то альткоинами называют все криптовалюты, кроме биткоинов. Так что упомянутые выше лайткоин, NEO и Ethereum тоже являются альткоинами. Но эта троица уверенно дышит в спину вожаку-биткоину, а вот дальнейший список обновляется с такой скоростью, что сложно выделить единственного фаворита.

Популярные альткоины могут обладать различными характеристиками, роднит их одно: сиюминутный интерес рынка к этим активам провоцирует стремительный рост их курса.

Рынок альткоинов в 2017 году расширился, но часть «сверхновых» успела испариться, не оправдав ожиданий. Поэтому обобщим в этом пункте все перспективные активы, не вошедшие в список выше. На равных правах тут могли бы быть EOS, Monero, Cardano, IOTA, Stellar и другие. Как же использовать все эти знания себе на пользу? Можно стать криптовалютным инвестором.

Стратегии инвестирования в криптовалюты

В зависимости от объема, частоты и сроков сделок стратегии инвестирования делятся на три типа:

Агрессивные

Умеренные

Консервативные

Между ними нет четких границ, и один и тот же инвестор может использовать разные подходы к одному активу. При агрессивной стратегии задача инвестора — получить максимальную прибыль за короткое время на скачках курса. Допустим, крипторынок ожидает выхода важной новости, и есть предположения, что после этого курс выбранного актива резко двинется в определенную сторону. На разнице курса «до» и «после» инвестор получает прибыль. Недостаток агрессивной стратегии — в высоком риске, а также в том, что, по сути, это не инвестиции, а спекуляции. При умеренных стратегиях инвестор рассчитывает получить прибыль через определенное время, например, через несколько месяцев. Для этого недостаточно уповать на скачущий курс, надо детально изучать и анализировать перспективы выбранной валюты. Крупные инвесторы, располагающие солидным капиталом, опытом работы и знанием рынка, как правило, не ограничивают себя одним типом стратегии. Обычно они формируют портфель из разных активов, и к каждому подбирают свой подход.

Как выглядит криптовалютный инвестиционный портфель

В финансово-инвестиционном словаре термин «портфель» не имеет отношения к кожгалантерее. Портфель — это несколько активов, которыми оперирует инвестор. Вкладывать средства в разные активы нужно для уменьшения рисков: если один из активов в портфеле начнет неожиданно дешеветь, остальные помогут частично или полностью перекрыть потери. Это называется хеджирование. В подавляющем большинстве криптовалютных инвестиционных портфелей присутствует одна или несколько валют-лидеров. Еще год назад ни один серьезный портфель не обходился без солидной доли биткоина. Но появление новых альткоинов и естественные недостатки флагманской криптовалюты уменьшают его инвестиционную привлекательность.

Биткоин по-прежнему занимает сильную позицию, но его доля на криптовалютном рынке постепенно снижается. Это обусловлено, во-первых, увеличением объема торгов альткоинами на рынке. А, во-вторых, появлением криптовалют с большей, чем у биткоина, функциональностью и более широкими возможностями применения в криптомире. Наши аналитики полагают, что в 2018 году биткоин хоть и останется сильной фигурой рынка, но его могут потеснить более практичные альткоины. — Алеко Сокурашвили, ведущий аналитик криптовалютного фонда Crypto Art.

Ведущие криптоактивы хорошо подходят для умеренной и консервативной стратегии торгов. Это означает, что сделки открывают на длительный срок, который зависит от результатов анализа каждого актива. При таком подходе краткосрочные скачки курса не мешают зафиксировать прибыль в запланированное время. Падение курса лайткоина в декабре 2017, когда Чарли Ли избавился от своей доли, — хороший пример рыночного форс-мажора, который нельзя было спрогнозировать с помощью анализа. Но после него курс восстановился, и те инвесторы, кто не стал в панике сбывать лайткоин, от этого скачка не пострадали.

Что еще нужно знать, если инвестируете в крипту Кстати, нет худа без добра: в парах валют-близнецов, таких как биткоин и лайткоин, в таких ситуациях часть инвесторов мгновенно переключается с одной на другую, что сказывается на курсах. Если в вашем портфеле есть такая пара, можно таким образом компенсировать внезапные потери в рамках среднесрочной стратегии.

Пара Ethereum и NEO — тоже валюты-близнецы, их курсы обычно изменяются синхронно, так как общерыночные факторы влияют на них одинаково. И при отсутствии инсайдерской информации о возможных скачках их курсов инвестировать в них тоже лучше консервативно.

А вот попытаться сорвать банк на рисковой сделке лучше всего с альткоинами, которые не входят в топ-20. Из нескольких тысяч криптовалют инвестор выбирает ту, которая сейчас на слуху у всех, и пытается несколько центов превратить в несколько тысяч. Иногда это даже удается. Главное — не идти на такой риск с последними или чужими деньгами.

Главное: не инвестируйте все средства в один актив

Народная мудрость гласит: «Не держи все яйца в одной корзине». Это исчерпывающее определение портфельных инвестиций. Какой бы стратегии вы ни придерживались, инвестировать все средства в какой-то один актив слишком рискованно, особенно на волатильном крипторынке. А если вы уже собрали сбалансированный инвестиционный портфель, помните: на крупных активах лучше опираться на долгосрочную стратегию, а новенькими альткоинами можно торговать агрессивно, чтобы не упустить выгодный момент.