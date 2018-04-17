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Coinbase выкупила Cipher Browser и Earn.com
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Coinbase выкупила Cipher Browser и Earn.com 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Менее чем за неделю Coinbase купила 2 стартапа и привлекла их руководителей в собственный отдел разработок.
Биржа Coinbase подтвердила покупку стартапа Cipher Browser, который занимался разработкой мобильного браузера и цифрового кошелька, поддерживающего эфир. Компания планирует перенести многие функции нового приобретения в собственный проект Toshi, а бывший глава Cipher, Питер Ким, возглавит технический отдел.
В пресс-релизе не раскрываются условия и сумма сделки. Информация была опубликована вскоре после того, как торговая площадка анонсировала, что в ближайшее время планирует добавить поддержку токенов ERC20.
Вчера стало известно, что биржа купила Earn.com за $30 млн Проект представляет собой площадку, где проводится раздача криптовалюты за выполнение заданий. Бывший руководитель Earn.com Баладжи Шринивасан присоединится к Coinbase в качестве технического директора компании. Об этом в твиттере написал Брайан Армстронг, основатель и руководитель биржи.
Ранее представители торговой площадки сообщали, что планируют сформировать собственную команду специалистов, которая будет разрабатывать новые открытые протоколы, способствуя развитию ведущих криптовалютных проектов.
Напомним, что крупная фондовая биржа Германии представила новое криптовалютное приложение.
текст: Иван Маличенко, фото:
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