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Акции «Русала» в Гонконге подорожали
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

Акции «Русала» в Гонконге ощутимо подорожали после падения на 30% днем ранее 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Акции компании "Русал" по итогам торгов вторника на Гонконгской фондовой бирже выросли в цене более чем на 8%, отыграв часть существенного снижения, произошедшего накануне, свидетельствуют данные торгов.
К закрытию биржи акции алюминиевого гиганта подорожали на 8,45%, до 1,54 гонконгского доллара.
В понедельник ценные бумаги "Русала" подешевели в Гонконге на 30,39% — до 1,42 гонконгских доллара за акцию на фоне новостей, связанных с санкциями в отношении компании.
США 6 апреля ввели новые санкции против РФ, в санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и их компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".
Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов "Русала" — ограничение на операции вступает в силу 7 мая. Американским гражданам также дано два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями, попавшими под санкции.
На фоне этого в пятницу, в частности, горнодобывающая компания Rio Tinto сообщала, что объявит форс-мажор по некоторым контрактам с "Русалом" из-за попадания российской компании в санкционный список минфина США.
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