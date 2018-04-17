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В Саранске выросла цена похорон
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

В Саранске выросла цена похорон 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Саранске выросла цена услуг погребения в муниципальных предприятиях. Последний раз изменение тарифов происходило в 2014 году, сообщается на сайте правовой и нормативно-технической документации города.
По решению депутатов гордумы, была принята законодательная корректировка в этой части услуг.
Теперь перевозка тела умершего до ГКУЗ РМ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» обойдется родственникам покойного в 1 тыс. 150 рублей, ранее услуга стоила 1 тыс. рублей. Стоимость других услуг также была увеличена.
Размер пособия на погребение в этом году после индексации социальных выплат 1 февраля составил 5 тыс. 701 рубль.
Фото: s.err.ee
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