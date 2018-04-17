В Саранске выросла цена похорон

Саранске выросла цена услуг погребения в муниципальных предприятиях. Последний раз изменение тарифов происходило в 2014 году, сообщается на сайте правовой и нормативно-технической документации города.

По решению депутатов гордумы, была принята законодательная корректировка в этой части услуг.

Теперь перевозка тела умершего до ГКУЗ РМ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» обойдется родственникам покойного в 1 тыс. 150 рублей, ранее услуга стоила 1 тыс. рублей. Стоимость других услуг также была увеличена.

Размер пособия на погребение в этом году после индексации социальных выплат 1 февраля составил 5 тыс. 701 рубль.

Фото: s.err.ee