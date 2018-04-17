Банк «Возрождение» предлагает клиентам новый валютный вклад «Яркий процент»

Банк «Возрождение» запускает вклад «Яркий процент» в долларах США, этот новый продукт позволяет клиентам открыть пополняемый депозит на максимально выгодных условиях — по ставке 2,1% годовых, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Минимальная сумма составляет 10 тысяч долларов США, срок — 367 дней. Проценты выплачиваются в конце срока вклада. Депозит можно пополнять на любую сумму в течение всего срока, за исключением последних 30 дней. Досрочное расторжение после полугода размещения производится по льготной ставке 1,4% годовых», — отмечается в сообщении.

Дополнительным преимуществом вклада является возможность его открытия на третье лицо, в том числе на несовершеннолетних.

«В связи с 27-летием банка «Возрождение» и с учетом усилившегося в последнее время интереса к валютным депозитам, мы предлагаем нашим клиентам одну из самых привлекательных ставок на рынке — 2,1% в долларах США», — подчеркнула заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина.