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Банк «Возрождение» предлагает клиентам новый валютный вклад «Яркий процент»
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Банк «Возрождение» предлагает клиентам новый валютный вклад «Яркий процент» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Банк «Возрождение» запускает вклад «Яркий процент» в долларах США, этот новый продукт позволяет клиентам открыть пополняемый депозит на максимально выгодных условиях — по ставке 2,1% годовых, говорится в сообщении пресс-службы банка.
«Минимальная сумма составляет 10 тысяч долларов США, срок — 367 дней. Проценты выплачиваются в конце срока вклада. Депозит можно пополнять на любую сумму в течение всего срока, за исключением последних 30 дней. Досрочное расторжение после полугода размещения производится по льготной ставке 1,4% годовых», — отмечается в сообщении.
Дополнительным преимуществом вклада является возможность его открытия на третье лицо, в том числе на несовершеннолетних.
«В связи с 27-летием банка «Возрождение» и с учетом усилившегося в последнее время интереса к валютным депозитам, мы предлагаем нашим клиентам одну из самых привлекательных ставок на рынке — 2,1% в долларах США», — подчеркнула заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина.
Открыть вклад можно как через интернет-банк, так и в любом офисе «Возрождения». Узнать более подробную информацию по вкладам можно на сайте банка www.vbank.ru в разделе «Частным лицам» — «Вклады» и по телефону: 8-800-755-00-05 (звонок по России бесплатный).
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