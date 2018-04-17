22 апреля в Южном Бутове пройдёт экологическая акция

В воскресенье 22 апреля с 12 до 14:00 экоактивисты района и члены Экологического клуба в «Лире» проводят «Большую акцию раздельного сбора отходов» у станции метро «Бульвар Адмирала Ушакова». Об этом сообщается на сайте Центра культуры и досуга «Лира».

В этом году акция вошла в официальную программу «Весенней Недели Добра» — общероссийской популярной добровольческой акции, девиз которой: «Мы вместе создаем наше будущее!».

Впервые подобные инициативы были реализованы в 1997 году и с тех пор стали проводиться каждый год. В программе ВНД-2018 несколько десятков тысяч полезных адресных мероприятий, которые в этом году приурочены к Году добровольца в России

Инициаторы будут собирать #добрые_крышечки, макулатуру для Хосписа Бутово, пластиковые бутылки, электролом, книги для библиотек Крайнего Севера, корм для собак из приютов Щербинки и Некрасовки, раздавать листовки.

Приглашаем всех желающих присоединиться к волонтёрам РСО!

Сами участники могут принести что-то из перечисленного или принять участие в сортировке и упаковке вторсырья.

Место встречи: у станции метро «Бульвар Адмирала Ушакова»

Время работы акции: 12:00-14:00 Фото взято: https://informupack.ru/upload/iblock/fdc/fdc9e32a5e824756cc19f15ade2046d0.jpg