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22 апреля в Южном Бутове пройдёт экологическая акция
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа
Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

22 апреля в Южном Бутове пройдёт экологическая акция 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
В воскресенье 22 апреля с 12 до 14:00 экоактивисты района и члены Экологического клуба в «Лире» проводят «Большую акцию раздельного сбора отходов» у станции метро «Бульвар Адмирала Ушакова». Об этом сообщается на сайте Центра культуры и досуга «Лира».
В этом году акция вошла в официальную программу «Весенней Недели Добра» — общероссийской популярной добровольческой акции, девиз которой: «Мы вместе создаем наше будущее!».
Впервые подобные инициативы были реализованы в 1997 году и с тех пор стали проводиться каждый год. В программе ВНД-2018 несколько десятков тысяч полезных адресных мероприятий, которые в этом году приурочены к Году добровольца в России.
Инициаторы будут собирать #добрые_крышечки, макулатуру для Хосписа Бутово, пластиковые бутылки, электролом, книги для библиотек Крайнего Севера, корм для собак из приютов Щербинки и Некрасовки, раздавать листовки.
Приглашаем всех желающих присоединиться к волонтёрам РСО!
Сами участники могут принести что-то из перечисленного или принять участие в сортировке и упаковке вторсырья.
Место встречи: у станции метро «Бульвар Адмирала Ушакова»
Время работы акции: 12:00-14:00  Фото взято: https://informupack.ru/upload/iblock/fdc/fdc9e32a5e824756cc19f15ade2046d0.jpg
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