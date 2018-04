Рынок акций Китая закрылся ростом, Shanghai Composite прибавил 0,85%

Investing.com — Фондовый рынок Китая завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов нефтегазового оборудования, страхования и газа и водоснабжения.

На момент закрытия на Шанхайской фондовой бирже Shanghai Composite вырос на 0,85%, индекс SZSE Component вырос на 1,02%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Shanghai Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Aluminum Corp of China Ltd (SS:601600), которые подорожали на 0,470 п. (10,11%), закрывшись на отметке в 5,120. Котировки Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd (SS:600332) выросли на 2,750 п. (10,02%), завершив торги на уровне 30,200. Бумаги Shanghai LongYun Advertising&Media Co Ltd (SS:603729) выросли в цене на 5,58 п. (10,01%), закрывшись на отметке 61,35.

Лидерами падения стали акции Shanghai U9 Game Co Ltd (SS:600652), цена которых упала на 0,520 п. (7,45%), завершив сессию на отметке 6,460. Акции Harbin Air Conditioning Co Ltd (SS:600202) поднялись на 0,530 п. (7,35%), закрывшись на уровне 6,680, а Hainan Haiqi Transportation Group Co Ltd (SS:603069) снизились в цене на 0,840 п. (6,83%) и завершили торги на отметке 11,450.

В лидерах роста среди компонентов индекса SZSE Component по итогам сегодняшних торгов были акции Nationz Technologies Inc (SZ:300077), которые подорожали на 10,04% до отметки 10,41, Shenwu Environmental Tech (SZ:300156), которые набрали 10,03%, закрывшись на уровне 12,94, а также акции Yunnan Aluminium Co Ltd (SZ:000807), которые повысились на 9,98%, завершив сессию на отметке 8,93.

Лидерами падения стали акции Zhejiang Jinke Peroxides Co Ltd (SZ:300459), которые снизились в цене на 7,05%, закрывшись на отметке 10,55. Акции компании Shenzhen Ysstech Info-Tech Co Ltd (SZ:300377) потеряли 6,00% и завершили сессию на уровне 15,81. Котировки Beijing Sinnet Technology Co Ltd (SZ:300383) снизились в цене на 5,24% до отметки 15,90.

На Шанхайской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (770) превысило количество закрывшихся в минусе (508), а котировки 88 акций практически не изменились.

Котировки акций Zhejiang Jinke Peroxides Co Ltd (SZ:300459) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 7,05%, 0,80 п., и завершили торги на отметке 10,55.

Индекс волатильности CBOE China Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Shanghai Composite, упал на 7,60% до отметки 22.14, достигнув нового месячного минимума.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,29%, или 3,90, достигнув отметки $1.357,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,93%, или 0,64, до $69,11 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 1,02%, или 0,75, до отметки $74,23 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/CNY снизилась на 0,06% до 6,2707, а котировки EUR/CNY повысились на 0,11%, достигнув отметки 7,7741.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,10% до 89,26.