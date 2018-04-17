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Все регионы РФ примут участие в акции «Библионочь»
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Все регионы РФ примут участие в акции «Библионочь» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Библиотеки и книжные магазины во всех регионах Российской Федерации примут участие в ежегодной акции «Библионочь», которая пройдет 21 апреля. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов.
"В этом году в акции участвуют все регионы России, это более 1,5 тыс. площадок по всей стране", — заявил Аристархов. В прошлом году к проекту присоединились более тысячи учреждений в 84 субъектах страны.
Темами седьмой по счету «Библионочи» станут «Магия книги» и 200-летие со дня рождения писателя Ивана Тургенева. Торжественное открытие акции состоится именно в библиотеке-читальне, которая носит имя писателя. По традиции участвующие в проекте книжные магазины, библиотеки и литературные музеи, культурные центры продлят часы работы и проведут специальные акции.
Орловская областная детская библиотека им. Пришвина научит своих гостей писать тургеневским пером, а в Омске пройдет автомобильный квест по городским библиотекам. Для самых маленьких читателей будут организованы более 700 мероприятий по стране в формате «Библиосумерки» — ранним вечером.
"Центральной информационной площадкой стал портал «Культура.рф». Здесь вы можете узнать время и место мероприятий, познакомиться с программой, а также прочитать такие статьи, как «Кто научил говорить по-русски Карлсона и Винни-Пуха». Сам не знаю, обязательно почту", — заметил Аристархов.
Организаторы акции — Министерство культуры РФ и портал культурного наследия и традиций России «Культура.рф». Куратором акции в масштабе страны выступает Российская государственная библиотека.
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