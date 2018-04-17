Все регионы РФ примут участие в акции «Библионочь»

МОСКВА , 17 апреля. / ТАСС /. Библиотеки и книжные магазины во всех регионах Российской Федерации примут участие в ежегодной акции «Библионочь», которая пройдет 21 апреля. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов.

"В этом году в акции участвуют все регионы России, это более 1,5 тыс. площадок по всей стране", — заявил Аристархов. В прошлом году к проекту присоединились более тысячи учреждений в 84 субъектах страны.

Темами седьмой по счету «Библионочи» станут «Магия книги» и 200-летие со дня рождения писателя Ивана Тургенева. Торжественное открытие акции состоится именно в библиотеке-читальне, которая носит имя писателя. По традиции участвующие в проекте книжные магазины, библиотеки и литературные музеи, культурные центры продлят часы работы и проведут специальные акции.

Орловская областная детская библиотека им. Пришвина научит своих гостей писать тургеневским пером, а в Омске пройдет автомобильный квест по городским библиотекам. Для самых маленьких читателей будут организованы более 700 мероприятий по стране в формате «Библиосумерки» — ранним вечером.

"Центральной информационной площадкой стал портал «Культура.рф». Здесь вы можете узнать время и место мероприятий, познакомиться с программой, а также прочитать такие статьи, как «Кто научил говорить по-русски Карлсона и Винни-Пуха». Сам не знаю, обязательно почту", — заметил Аристархов.