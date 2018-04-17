Ещё
Вороновцев приглашают на ежегодную акцию Библионочь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия "отзывает" студентов из-за рубежа
Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

Вороновцев приглашают на ежегодную акцию Библионочь 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Выбрать мероприятия «Библионочи» можно на сайте mos.ru. Фото: архивное
Жители поселения Вороновское могут принять участие в традиционном мероприятии «Библионочь», которое будет проводиться в столице 21 и 22 апреля.
По сообщению пресс-службы Правительства Москвы, в рамках ежегодной акции пройдут встречи и лекции с известными актерами, режиссерами, писателями и сценаристами. Кроме этого участники мероприятия могут принять участие в познавательных играх, квестах и викторинах.
Традиционная ежегодная акция «Библионочь» будет проходить с 14.00 до 06.00. Выбрать мероприятия «Библионочи» можно на сайте mos.ru.
Администрация поселения Вороновское: последние новости
Жители столицы поучаствовали в ежегодной акции Тотальный диктант МЧС проводит II Всероссийский фестиваль детского творчества Звезда Спасения Владимир Жидкин: В 2018 году в Новой Москве построят два миллиона квадратных метров жилья
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю113
Крымский мост потроллил Украину93
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа58
В Совфеде оценили призыв к России от G7134
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»259
Видео
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:35
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма
Происшествия
04:18
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа
Общество Образование
01:34
Синоптики рассказали об осадках в столице
Общество Новости Москвы
00:41
Кинотеатр «Алмаз» превратят в стеклянный корабль
Новости Москвы
00:34
Москвичи пожаловались на запах гари
Новости Москвы
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
00:59
Крымский мост потроллил Украину
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение