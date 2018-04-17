Вороновцев приглашают на ежегодную акцию Библионочь

Жители поселения Вороновское могут принять участие в традиционном мероприятии «Библионочь», которое будет проводиться в столице 21 и 22 апреля.

По сообщению пресс-службы Правительства Москвы , в рамках ежегодной акции пройдут встречи и лекции с известными актерами, режиссерами, писателями и сценаристами. Кроме этого участники мероприятия могут принять участие в познавательных играх, квестах и викторинах.

Традиционная ежегодная акция «Библионочь» будет проходить с 14.00 до 06.00. Выбрать мероприятия «Библионочи» можно на сайте mos.ru.