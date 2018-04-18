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Марии Алехиной назначили 100 часов работ за акцию в поддержку Telegram
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Марии Алехиной назначили 100 часов работ за акцию в поддержку Telegram 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Мещанский суд Москвы назначил участнице Pussy Riot Марии Алехиной 100 часов обязательных работ за акцию с бумажными самолетиками в поддержку заблокированного в России мессенджера Telegram, передает агентство городских новостей «Москва» из зала суда.
"Признать Алехину виновной по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка") и назначить наказание в виде 100 часов обязательных работ", — огласила решение судья Юлия Мордвина.
В ходе акции активисты запускали бумажные самолетики у дверей здания ФСБ на Лубянке, всего были задержаны 12 человек.
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