Марии Алехиной назначили 100 часов работ за акцию в поддержку Telegram

"Признать Алехину виновной по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка") и назначить наказание в виде 100 часов обязательных работ", — огласила решение судья Юлия Мордвина.