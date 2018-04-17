Более 1,1 тысячи саженцев высадят в Лобне в рамках акции «Лес Победы» 

В Лобне подготовлено 27 площадок для проведения акции «Лес Победы», всего будет высажено 1150 саженцев деревьев и кустарника. Об этом глава городского округа Лобня Евгений Викторович Смышляев доложил Андрею Воробьеву на региональном заседании правительства.
В рамках озеленения городских территорий в Сквере защитников Москвы и аллеи в центральном парке культуры высадят рябиновую аллею, аллея появится вдоль дорожки к храму в микрорайоне Луговая, деревья будут высажены у памятных мест и мемориалов. Подробнее об акции можно узнать на сайте посадисвоедерево.рф.
С каждым разом акция «Лес Победы» в Подмосковье становится все более массовой. Если в 2013 году в ней участвовали 1,5 тысячи человек, то в 2017 количество участников достигло 900 тысяч. В этом году планируется высадить более 1,5 миллиона деревьев.