Ещё
Более 1,1 тысячи саженцев высадят в Лобне в рамках акции «Лес Победы»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия "отзывает" студентов из-за рубежа
Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

Более 1,1 тысячи саженцев высадят в Лобне в рамках акции «Лес Победы» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Лобне подготовлено 27 площадок для проведения акции «Лес Победы», всего будет высажено 1150 саженцев деревьев и кустарника. Об этом глава городского округа Лобня Евгений Викторович Смышляев доложил Андрею Воробьеву на региональном заседании правительства.
В рамках озеленения городских территорий в Сквере защитников Москвы и аллеи в центральном парке культуры высадят рябиновую аллею, аллея появится вдоль дорожки к храму в микрорайоне Луговая, деревья будут высажены у памятных мест и мемориалов. Подробнее об акции можно узнать на сайте посадисвоедерево.рф.
С каждым разом акция «Лес Победы» в Подмосковье становится все более массовой. Если в 2013 году в ней участвовали 1,5 тысячи человек, то в 2017 количество участников достигло 900 тысяч. В этом году планируется высадить более 1,5 миллиона деревьев.
360tv.ru: последние новости
Трамп назвал ситуацию с рублем и юанем «игрой в девальвацию» Курс биткоина внезапно поднялся на 11% Глава Комлесхоза Подмосковья объявил о фотоконкурсе «Лес Победы — 2018»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю113
Крымский мост потроллил Украину93
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа58
В Совфеде оценили призыв к России от G7134
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»259
Видео
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:35
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма
Происшествия
04:18
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа
Общество Образование
01:34
Синоптики рассказали об осадках в столице
Общество Новости Москвы
00:41
Кинотеатр «Алмаз» превратят в стеклянный корабль
Новости Москвы
00:34
Москвичи пожаловались на запах гари
Новости Москвы
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
00:59
Крымский мост потроллил Украину
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение