За год число новостроек в Подмосковье в экспозиции сократилось на 7%

По данным Департамента новостроек и Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость, на первичном рынке Московской области объём предложения уменьшился со 176 095 объектов в I квартале 2017 года до 163 935 в настоящее время.

При этом средний квартальный темп продаж в одном ЖК снизился на 38%: сегодня он составляет 53 лота, год назад — 86. Специалисты ИНКОМ-Недвижимость составили рейтинги подмосковных локаций с наиболее высокими индексами спроса и предложения: в лидерах Одинцовский и Красногорский районы соответственно.

В списки районов с самыми низкими показателями востребованности и объёма экспозиции первичных объектов вошли, в частности, Воскресенский, Павлово-Посадский, Орехово-Зуевский районы и др. Максимальная цена 1 кв. м в среднем по области составляет 99,8 тыс. рублей (год назад — 100,4 тыс. рублей), минимальная — 39,6 тыс. рублей (год назад — 32,8 тыс. рублей).

По итогам I квартала 2018-го объём предложения на первичном рынке недвижимости Московской области составляет 163 935 объектов в 710 ЖК (год назад в экспозиции находилось 176 095 объектов в 675 ЖК).

В I квартале текущего года в трёх областных локациях показатель спроса превысил уровень предложения: так, в Одинцовском районе доля спроса составляет 17% от общего объема, доля предложения — на 6 п.п. ниже; на первичные объекты Люберецкого района приходится 16% спроса и 9% предложения в Подмосковье; лоты в новостройках Мытищинского района востребованы у 12% покупателей первичных областных квартир, предложение в этом районе занимает не более 11% от общего показателя в Московской области.

Наименьшие показатели востребованности зафиксированы на первичном рынке жилья в Павлово-Посадском, Талдомском, Коломенском, Клинском, Чеховском, Воскресенском, Рузском, Ступинском, Щёлковском, Раменском , Дмитровском, Истринском, Ногинском, Каширском, Орехово-Зуевском районах, городах Подольск Домодедово — в этих локациях спрос находится в диапазоне до 1% от общего числа сделок.

В перечень самых низких индексов предложения — до 1% от общего объема — вошли такие территории, как Воскресенский, Дмитровский, Истринский, Клинский, Коломенский, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Раменский, Рузский, Ступинский, Чеховский, Талдомский районы, а также город Домодедово.

Самая высокая средняя стоимость 1 кв. м нового жилья зафиксирована в Химках : она составляет 99,8 тыс. рублей (год назад в этом городе показатель был выше — 100,4 тыс. рублей); на втором месте — Красногорский район с ценой 97,6 тыс. рублей за «квадрат»; замыкает ТОП-3 Одинцовский район, где 1 кв. м стоит 95,6 тыс. рублей.

Наиболее низкобюджетное первичное жилье представлено к продаже в Павлово-Посадском районе, где 1 кв. м имеет среднюю стоимость 39,6 тыс. рублей (год назад в этой локации средняя стоимость «квадрата» составляла 32,8 тыс. рублей); чуть дороже квартиры в новостройках Клинского района — здесь цена 1 кв. м сегодня не превышает 40,9 тыс. рублей; третий в списке экономичных предложений — Орехово-Зуевский район с 41,2 тыс. рублей за квадратный метр.

Самые доступные по цене квартиры можно найти в Воскресенском районе — в среднем 1,4 млн рублей; «серебро» в рейтинге локаций с экономичными вариантами покупки квартиры в новостройке поделили Орехово-Зуевский и Чеховский районы — здесь средняя стоимость приобретения составляет 2 млн рублей; замыкает тройку лидеров Ногинский район, где первичная квартира обойдется в 2,2 млн рублей.