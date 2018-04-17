Акция «Лес Победы» пройдёт в Подмосковье 12 мая

"Акция «Лес Победы» в этом году пройдет 12 мая в 11 часов утра, центральной площадкой станет Ивантеевка", — сказал Советников на заседании правительства во вторник. Он уточнил, что в Ивантеевке в доме по улице Коминтерна, возле которой выбрана главная площадка, проживал Герой Советского Союза, танкист Петр Цыганов.

В ходе акции будут высажены сирень, жасмин и ели — всего порядка пятисот деревьев и кустарников. Растения для посадки выбирали сами жители Ивантеевки путем голосования.