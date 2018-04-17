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Акция «Лес Победы» пройдёт в Подмосковье 12 мая
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

Акция «Лес Победы» пройдёт в Подмосковье 12 мая 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОГОРСК (Московская область), 17 апр — РИА Новости. Ежегодная акция «Лес Победы» пройдет в Подмосковье 12 мая, центральной площадкой станет городской округ Ивантеевка, сообщил руководитель подмосковного Комлесхоза Иван Советников.
"Акция «Лес Победы» в этом году пройдет 12 мая в 11 часов утра, центральной площадкой станет Ивантеевка", — сказал Советников на заседании правительства во вторник. Он уточнил, что в Ивантеевке в доме по улице Коминтерна, возле которой выбрана главная площадка, проживал Герой Советского Союза, танкист Петр Цыганов.
В ходе акции будут высажены сирень, жасмин и ели — всего порядка пятисот деревьев и кустарников. Растения для посадки выбирали сами жители Ивантеевки путем голосования.
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