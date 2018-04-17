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Воробьев пригласил жителей на акцию «Лес Победы»
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Воробьев пригласил жителей на акцию «Лес Победы» 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Жители Московской области смогут принять участие в экологической акции по посадке деревьев «Лес Победы», заявил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводятся на сайте регионального правительства во вторник, 17 апреля.
«Лес Победы» — это уже традиционное мероприятие, в этом году его проведем 12 мая. Я очень надеюсь, что главы территорий, как и прежде, ответственно подойдут к нему, и мы высадим в скверах и на пустырях новые цветы, новые деревья, которые будут радовать глаз», — сказал Воробьев.
Ранее во вторник председатель комитета лесного хозяйства Мособласти Иван Советников сообщил, что в акции могут принять участие 200 тысяч человек. По его словам, под высадку деревьев подготовлено более 1,2 тысячи участков. Кроме того, торговые сети в регионе планируют выпустить серию пакетов с символикой мероприятия.
В прошлом году в рамках акции на территории Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка юнармейцы, военные лесники, представители правительства Подмосковья и ветераны Великой Отечественной войны высадили 1,5 тысячи деревьев, сообщает РИА Новости.
«Лес Победы» — российский эколого-патриотический проект по высадке именных деревьев в память о павших во время Второй мировой войны.
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