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Акция «Лес Победы» состоится в Подмосковье 12 мая
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

Акция «Лес Победы» состоится в Подмосковье 12 мая 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Андрей Воробьев на заседании правительства Московской области попросил глав муниципалитетов ответственно подойти к проведению акции «Лес Победы», которая состоится 12 мая, и проинформировать жителей о том, как принять участие в мероприятии.
К озеленению подготовлено порядка 1230 участков в муниципалитетах, из них 80 участков — на землях лесного фонда. Всего планируется высадить больше 1,5 миллиона деревьев. 1,4 миллиона будут высажены в лесах, 113 тысяч — в подмосковных парках и скверах. Центральная площадка будет в Солнечногорском муниципальном районе.
Я очень надеюсь, что главы территорий, как и прежде, ответственно подойдут к нему, и мы высадим в скверах и на пустырях новые цветы, новые деревья, которые будут радовать глаз
— Андрей Воробьев.
Губернатор отметил важность информационной работы, необходимости доступно, понятно объяснить жителям, как они смогут принять участие, где расположена ближайшая от них площадка.
С каждым разом акция становится все более массовой. Если в 2013 году в ней участвовали 1,5 тысячи человек, то в 2017 количество участников достигло 900 тысяч. В этом году планируется высадить более 1,5 миллиона деревьев.
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