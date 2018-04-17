Акция «Лес Победы» состоится в Подмосковье 12 мая

Андрей Воробьев на заседании правительства Московской области попросил глав муниципалитетов ответственно подойти к проведению акции «Лес Победы», которая состоится 12 мая, и проинформировать жителей о том, как принять участие в мероприятии.

К озеленению подготовлено порядка 1230 участков в муниципалитетах, из них 80 участков — на землях лесного фонда. Всего планируется высадить больше 1,5 миллиона деревьев. 1,4 миллиона будут высажены в лесах, 113 тысяч — в подмосковных парках и скверах. Центральная площадка будет в Солнечногорском муниципальном районе.

Я очень надеюсь, что главы территорий, как и прежде, ответственно подойдут к нему, и мы высадим в скверах и на пустырях новые цветы, новые деревья, которые будут радовать глаз

— Андрей Воробьев.

Губернатор отметил важность информационной работы, необходимости доступно, понятно объяснить жителям, как они смогут принять участие, где расположена ближайшая от них площадка.

С каждым разом акция становится все более массовой. Если в 2013 году в ней участвовали 1,5 тысячи человек, то в 2017 количество участников достигло 900 тысяч. В этом году планируется высадить более 1,5 миллиона деревьев.