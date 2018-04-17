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Бумаги компаний РФ в Лондоне торгуются в плюсе
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа
Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

Бумаги компаний РФ в Лондоне торгуются в плюсе 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Бумаги российских компаний во вторник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.22 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 2,14%, до 5,21 доллара, "Лукойла" — на 2,7%, до 64,29 доллара, "Новатэка" — на 3,76%, до 125,65 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 3,12%, до 4,64 доллара, "Газпром нефти" — на 3,7%, до 25,25 доллара.
Стоимость бумаг ВТБ увеличивалась на 5,61%, до 2,02 доллара, Сбербанка — на 4,39%, до 13,86 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", росли в цене на 5,15%, до 19,6 доллара.
Расписки "Норникеля" дорожали на 1,44%, до 16,72 доллара, "Северстали" — на 5,2%, до 14,96 доллара, НЛМК — на 2,4%, до 23,87 доллара.
Бумаги "Магнита" увеличивались в стоимости на 1,9%, до 19,06 доллара, "Ленты" — на 2,16%, до 5,44 доллара. Цена расписок АФК "Система" поднималась на 2,49%, до 3,33 доллара.
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