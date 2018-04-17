Бумаги компаний РФ в Лондоне торгуются в плюсе

Бумаги российских компаний во вторник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.

Стоимость бумаг ВТБ увеличивалась на 5,61%, до 2,02 доллара, Сбербанка — на 4,39%, до 13,86 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", росли в цене на 5,15%, до 19,6 доллара.