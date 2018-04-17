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В Подмосковье 12 мая пройдет акция «Лес Победы»
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

В Подмосковье 12 мая пройдет акция «Лес Победы» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Цветы и деревья высадят на пустырях и скверах в Подмосковье в рамках акции «Лес Победы» 12 мая, сообщила пресс-служба правительства Московской области.
"Лес Победы" — это уже традиционное мероприятие, в этом году его проведём 12 мая. Я очень надеюсь, что главы территорий, как и прежде, ответственно подойдут к нему, и мы высадим в скверах и на пустырях новые цветы, новые деревья, которые будут радовать глаз", — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба.
В прошлом году в рамках акции на территории Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка юнармейцы, военные лесники, представители правительства Подмосковья и ветераны Великой Отечественной войны высадили 1,5 тысячи деревьев.
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