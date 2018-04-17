В Подмосковье 12 мая пройдет акция «Лес Победы»

"Лес Победы" — это уже традиционное мероприятие, в этом году его проведём 12 мая. Я очень надеюсь, что главы территорий, как и прежде, ответственно подойдут к нему, и мы высадим в скверах и на пустырях новые цветы, новые деревья, которые будут радовать глаз", — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев , слова которого цитирует пресс-служба.

В прошлом году в рамках акции на территории Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка юнармейцы, военные лесники, представители правительства Подмосковья и ветераны Великой Отечественной войны высадили 1,5 тысячи деревьев.