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Сегодня Минфин может объявить о возобновлении аукционов по размещению ОФЗ, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал
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Сегодня Минфин может объявить о возобновлении аукционов по размещению ОФЗ, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал 

Прайм 40 минут назад
Фото: Прайм
На рынке ОФЗ утро началось с продаж, главными инициаторами которых выступили спекулятивные игроки, быстро поднявшие доходности на 3–5 бп. Однако в абсолютном выражении объемы были небольшими, а другие инвесторы воздерживались от активных действий. Примерно в середине дня в стакане начали появляться заявки на покупку со стороны институциональных игроков. Спрос был преимущественно сосредоточен в длинных бумагах. В результате дальний конец кривой отыграл утренние потери и закрылся на уровнях пятницы (а в некоторых случаях и немного выше).
Среднесрочный сегмент по итогам дня прибавил в доходности 2–3 бп, хотя некоторые выпуски, например, ОФЗ-25083 (YTM 7,08%; −2 бп) завершили сессию в положительной зоне. Спред на отрезке 5–10 лет сузился еще на 2 бп, до 31 бп.
Что касается объема торгов, то здесь следует отметить аномальную активность в выпуске ОФЗ-26221, которая была обусловлена высоким спросом со стороны нерезидентов. Объем сделок с ним составил 20 млрд руб., т.е. половину всего оборота рынка. Флоутеры закрылись на уровнях пятницы. Новый 10-летний ОФЗ ИН 52002 подорожал на 0,4 пп, до 96,9 пп. Большинство длинных ликвидных бумаг других развивающихся рынков закрылись в небольшом минусе, прибавив в доходности 2–4 бп. В случае турецких 10-летних облигаций рост доходности составил 6 бп.
Мы полагаем, что сегодня Минфин может объявить о возобновлении аукционов по размещению ОФЗ.
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