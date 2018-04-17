Пустыри Архангельска за год упали в цене на 15% 

Средняя стоимость земельного участка на территории Архангельска за год снизилась на 15% — с 710 тысяч рублей до 600 тысяч рублей за объект, подсчитали аналитики портала N1.RU.
В пригороде цены на землю, наоборот, выросли. В частности, стоимость участка размером 19 соток сейчас составляет 640 тысяч рублей, а год назад его цена была на 12% ниже — 570 тысяч рублей
— Число привлекательных земельных участков в черте города ежегодно снижается, поэтому за самые интересные предложения продавцы стараются получить хорошую цену, однако средние цены в Архангельске за год снизились, возможно, потому что в данный момент дорогих и ликвидных предложений просто нет в продаже, — поясняет руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.
Самый дорогой участок в Архангельской области сейчас продается за 90 миллионов рублей вблизи посёлка Рикасиха Приморского района. Его размер 63 га, назначение — для сельскохозяйственного использования. А самая дешевая земля продается в СОТ «Бобровское» — за 14 соток здесь просят 10 тысяч рублей.