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Пустыри Архангельска за год упали в цене на 15%
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Пустыри Архангельска за год упали в цене на 15% 

29.ru 43 минуты назад
Фото: 29.ru
Средняя стоимость земельного участка на территории Архангельска за год снизилась на 15% — с 710 тысяч рублей до 600 тысяч рублей за объект, подсчитали аналитики портала N1.RU.
В пригороде цены на землю, наоборот, выросли. В частности, стоимость участка размером 19 соток сейчас составляет 640 тысяч рублей, а год назад его цена была на 12% ниже — 570 тысяч рублей
— Число привлекательных земельных участков в черте города ежегодно снижается, поэтому за самые интересные предложения продавцы стараются получить хорошую цену, однако средние цены в Архангельске за год снизились, возможно, потому что в данный момент дорогих и ликвидных предложений просто нет в продаже, — поясняет руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.
Самый дорогой участок в Архангельской области сейчас продается за 90 миллионов рублей вблизи посёлка Рикасиха Приморского района. Его размер 63 га, назначение — для сельскохозяйственного использования. А самая дешевая земля продается в СОТ «Бобровское» — за 14 соток здесь просят 10 тысяч рублей.
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