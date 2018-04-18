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Московская биржа открылась ростом
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Московская биржа открылась ростом
Деловая газета «Взгляд»
1 час назад
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ФИНАМ
Индекс Мосбиржи утром в среду вырос на 0,4% — до 2200 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,1% — до 1123 пунктов.
Следует из данных
Московской биржи
.
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