Центральной площадкой проведения акции «Лес Победы» в области станет Солнечногорский район

Лесопосадка в Солнечногорском районе станет центральной площадкой проведения акции «Лес Победы» в Подмосковье , говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

«В Солнечногорском районе определено место проведения акции «Лес Победы». Лесники уже приступили к подготовке площадки. Это будет участок вблизи деревни Жилино городского поселения Андреевка, где на 40 гектарах участники акции высадят свыше 160 тысяч деревьев: сосны (142,5 тысяч), дуба (16,1 тысяч) и липы (1,6 тысяч)», — говорится в сообщении.

«Важный момент — обеспечить участие в экологическом мероприятии наших жителей. Ожидаем участие около 7,5 тысяч человек в акции», — сказал глава Солнечногорского района Андрей Чураков

Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» в Московской области состоится 12 мая. Жители региона высадят 1,5 миллиона сеянцев на площади более 580 гектаров.