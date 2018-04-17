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Центральной площадкой проведения акции «Лес Победы» в области станет Солнечногорский район
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Центральной площадкой проведения акции «Лес Победы» в области станет Солнечногорский район 

РИАМО 40 минут назад
Фото: РИАМО
Лесопосадка в Солнечногорском районе станет центральной площадкой проведения акции «Лес Победы» в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.
«В Солнечногорском районе определено место проведения акции «Лес Победы». Лесники уже приступили к подготовке площадки. Это будет участок вблизи деревни Жилино городского поселения Андреевка, где на 40 гектарах участники акции высадят свыше 160 тысяч деревьев: сосны (142,5 тысяч), дуба (16,1 тысяч) и липы (1,6 тысяч)», — говорится в сообщении.
По данным Солнечногорского информагентства, в качестве гостей на экологическо-патриотическое мероприятие приглашены заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков и министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.
«Важный момент — обеспечить участие в экологическом мероприятии наших жителей. Ожидаем участие около 7,5 тысяч человек в акции», — сказал глава Солнечногорского района Андрей Чураков.
Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» в Московской области состоится 12 мая. Жители региона высадят 1,5 миллиона сеянцев на площади более 580 гектаров.
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