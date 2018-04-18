Индекс S&P 500 достиг новых максимумов за месяц, выше средней за 100 дней, — Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills…

Индекс S&P 500 достиг нового максимума 4 недель, на 0,2% превысил среднюю за 100 дней, рос на +18% в год в долларах и, по сравнению с предыдущим днём, увеличился на +1,1% до 2706,39 пункта. Разве это не здорово? Конечно, такое возможно только при позитивной отчётности, например, вчера этот рост был спровоцирован бумагами Netflix

Между вчера и завтра прошла интенсивная сессия овернайт, и прошедшая доходность не гарантирует будущую, но во вторник индекс Dow 30 повысился на +0,9% до 24786,63 (+24% в год), так как, в плане отчётности, небольшое ухудшение ситуации в Johnson&Johnson более чем нивелировалось позитивом от квартальной формы United Health и улучшения отношения к противникам Amazon.

Доходность трежерис подросла до 2,84% на ожиданиях увеличения ставки, но пара евро/доллар не спешила падать с 1,238 из-за улучшения отношения к риску, консолидация золота около $1344,4 за унцию объяснялась неясностью в переговорах США Японии по пошлинам и по Корее , и цена эталонного сорта нефти Брент вырастала с $71,6 до $72,2 за баррель от признаков продления ОПЕК+.

При ускорении инфляции имеет смысл присмотреться к тому, а что её может обыгрывать, что будет пользоваться спросом при уменьшении капиталовложений. Здесь может быть некорректно ставить вопрос, будут это «акции роста», такие как Netflix и Facebook, или всё же сектор товаров первой необходимости? Скорее всего, и то и другое, вопрос просто в выборе объектов для инвестиций. Оценка долгосрочной привлекательности возможностей зависит от происходящего в макроэкономике и отраслях. Но вчера факторы изменения стоимости ценных бумаг светились свежим блеском, включая прогнозы Уолл-стрит.

В качестве примера в секторе товаров первой необходимости, всемирно известного, от Тайваня и Кореи до Исландии и стран Карибского бассейна, можно назвать бренд оптово-розничной торговли CostСo (Nasdaq: COST; котировка $196, +7% в неделю), у которого найдётся всё под любой, самый неожиданный сценарий, от мебели и компьютеров до автомобилей, цветов и туристических туров, не говоря уже о морепродуктах. В CostCo могут привлечь снижение эффективной ставки налогов с уровней около 35% до 21%, сохранение способности диктовать цены вопреки экспансии Amazon (имея в виду покупку Whole Foods) и выплата в прошлом особого дивиденда в размере 4%-7% от цены бумаги каждые 2-3 года с 2012-го. Даже если завтра компании из США замедлят капиталовложения, CostCo пострадает меньше всего. Ко всему прочему, уменьшение налогов увеличивает денежный поток COST на +14%, и это значит, что возможны досрочные единовременные дивиденды, и в целом на Уолл Стрит, а в частности — в Wells Fargo, ждут роста бумаги до $220 в течение года (+12% в долларах к нынешней цене).

Возможно, что +12% — это не самое лучшее, что можно увидеть, и прошедшая доходность по ряду инструментов превышает этот показатель. И всё же, откуда можно взять +14%-+17% по портфелю в целом при повышении волатильности по отдельным акциям? Классический пример — бумаги производителя хирургических степлеров Intuitive Surgical (Nasdaq: ISRG), которые на сессии овернайт вырастали к $460 (+80% в год) после отчётности об ускорении продажи роботов для хирургии. Согласно свежей отчётности, скорректированная прибыль на акцию ISRG выросла на +43%, выручка на +25% в год и на +9% превысила консенсус, хотя число проданных роботов da Vinci расширилось на +39% в год и превысило ожидания на +28,5%. В этих +80%, как мне лично кажется, учтены ещё и циклическое расширение денежного потока в медицине, и единовременное улучшение финансов в прибыльной части здравоохранения после снижения налогов.

На какие факторы мы советуем посмотреть при оценке долгосрочной привлекательности активов? Одним из них, вне всякого сомнения, должна быть отчётность, в сочетании с прогнозами по выручке, на фоне макроэкономики. Вот пример. У медицинской компании Johnson & Johnson (Nyse: JNJ, в овернайт торговалась по $130,32), согласно последней отчётности, изменение показателей в сегменте лекарств одного из сегментов усилило опасения конкуренции от биоподобных веществ. (Выручка от Remicade на 7,3% меньше консенсуса, продажи лекарства в США упали на 23%). Прогноз по выручке JNJ на 2018 год, казалось бы, повышен на +0,5% до $81-$81,8 млрд, компания намерена ежегодно к 2022 году начать экономить 1,0% в год от этой прогнозной выручки в виде доналогового дохода, но для этого нужно единовременно вложить 2,8% продаж в реструктуризацию. При этом Johnson & Johnson не прокомментировала учтённое в рынке предложение крупного фонда продать за 5,5% от прогнозной прибыли в 2018 году бизнес по производству устройства мониторинга глюкозы. Естественно, что розничному инвестору будет сложно чётко определить отношение к данной бумаге.

В сфере телекоммуникаций, IT-лидер IBM, к слову, отчитался не так убедительно, прибыль оказалась на 2,2% меньше прогноза и на 25% меньше значения годичной давности, хотя выручка выросла на +5% в год и на +1,3% превысила консенсус, вследствие чего теперь можно найти бумаги на бирже по $151,73 (-5%).

За неделю такие компании, как разработчик софта F5 Networks, выросли на +9,5%, производитель полупроводников Lam Research — на +6,1%, и казалось, это не предел. Тем не менее мы не торопимся покупать все бумаги до отчётности, и иногда от этого выигрываем. Например, Lam Research вчера поздно вечером можно было приобрести по $198,7, со скидкой 6,4%, и хотя из-за неясности с Китаем до 22 мая пока нет толпы покупателей именно полупроводников, возможно, что именно сегодня, а не завтра рождается серьёзная техническая база по ряду других бумаг.

Похоже, мы имеем дело с поворотной, пивотной точкой, после которой, может, не прямо сразу, но в течение 3 месяцев, динамика биржи может начать налаживаться, и уж точно меняется мир. Даже Apple меняется кардинально: запускает новые сервисы, рост продаж iPhone на +3%, рост продаж услуг на +23%, кто бы мог подумать?

Время покажет, подтвердится ли прорыв S&P 500 выше средней за 100 дней, но в финансовом секторе совершенно точно появляются новые явления, и этому будут способствовать смягчение контроля над обычным бизнесом традиционных кредитных учреждений и ужесточение в криптоотрасли. Кстати о шорте на биткойн для хедж-фонда, курс основной криптовалюты мира упал до $7930 с $8022 после того, как МВФ призвал усилить регулирование криптосферы.