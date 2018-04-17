Белла Торн заработала в Instagram на особняк в Лос-Анджелесе

Люди частенько посмеиваются над Беллой Торн , которая в свои 20 выглядит хорошо пожившей женщиной за 30 и периодически одевается как девушка легкого поведения. А Белла, в свою очередь, вполне может посмеяться над ними — потому что, выкладывая фото в таких вот нелепых нарядах в свой Instagram, Торн уже успела заработать на собственный особняк в Лос-Анджелесе и за каждый пост получает несколько десятков тысяч долларов.

Белла снялась в небольшом документальном видео Vogue, в котором поделилась интересными подробностями о заработке в Instagram. Так, по словам молодой актрисы, один рекламный пост в ее Instagram приносит ей 65 тысяч долларов. Пост в «истории» Instagram — от 10 до 20 тысяч долларов, равно как и пост в Snapchat.

«Instagram для меня — это 100% работа. Я начинала в 18, когда у меня на счету в банке было всего 200 долларов. А год спустя я купила дом. И все это — благодаря социальным сетям», говорит Белла.

попкорнnews